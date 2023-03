Gruppo di 150 persone disdice all’ultimo il pranzo: l’appello della pizzeria per riempire il locale è un successo “Abbiamo appena avuto una disdetta da 150 posti a pranzo”, il post in piena notte. E nel giro di poche ore i tavoli liberi alla pizzeria di Cassina de’ Pecchi PizzAut, interamente gestita da ragazzi autistici, vanno a ruba. “Una disdetta così, alle 11 del sabato sera per il pranzo della domenica, avrebbe messo in crisi qualunque ristorante…sembrava impossibile”.

Una disdetta dell'ultimo minuto da parte dei clienti. A quale ristorante non è mai capitato? Tra di loro, come tanti, c'è anche PizzAut di Cassina de' Pecchi (Monza e Brianza). Ma la disdetta, in questo caso, è sicuramente unica nel suo genere: ad annullare il pranzo della domenica poche ore prima del servizio, intorno alle 23 della sera precedente, è stato infatti un gruppo da ben 150 persone.

"Abbiamo appena avuto una disdetta da 150 posti a pranzo", scrive così sulla propria pagina Facebook Nico Acampora, il fondatore del ristorante sociale dove lavora stabilmente un team di ragazzi autistici. "Tralasciando ogni commento, che vi prego di evitare anche nei commenti sotto al post, diciamo che la bella notizia e che si sono liberati 150 posti". E così, per tentare di mettere una toppa al problema, l'invito a prenotare attraverso il sito dedicato.

L'appello sui social e la mobilitazione dei clienti

Manca poco tempo all'appuntamento del pranzo, e il post viene pubblicato in piena notte. Ed è proprio nelle ore notturne che accade l'impensabile. "Il vostro affetto è incredibile..in poche ore di sabato notte avete riempito i 150 posti liberati per la domenica a pranzo. Avete riempito i 150 posti e avete riempito i nostri cuori!".

La mobilitazione dei clienti per occupare i tavoli del ristorante, insomma, è stata più che notevole. "Ho visto questo post alle 4.30 di questa notte.…ho scaricato l'app immediatamente. Mi sono detta: oggi a mezzogiorno pizza!, il commento di una cliente". E tanti altri ancora: "Ho scritto al sito in piena notte, ma era già tutto pieno". "Ho provato a prenotare, ma in 5 minuti sono già spariti 150 posti".

Il boom di prenotazioni

"Una disdetta così, alle 11 del sabato sera per il pranzo della domenica, avrebbe messo in crisi qualunque ristorante...ma PizzAut non è un ristorante qualunque, perché ha clienti speciali. Questo ci dice solo una cosa: che l'Italia è piena di persone straordinarie…che dormono poco", il ringraziamento di Nico Acampora dopo il boom di prenotazioni.

"Sembrava impossibile trovare 150 nuove prenotazioni nella notte…e invece da PizzAut, grazie a voi, succede anche questo". Un vero e proprio miracolo.