I ragazzi di PizzAut in visita da Papa Francesco: “Un mondo più giusto è possibile” I ragazzi di PizzAut in visita da Papa Francesco alla vigilia della Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo. Il Pontefice ha indossato il grembiule rosso con il motto: “Vietato calpestare i sogni”

A cura di enricospaccini

Da Cassina de' Pecchi alla Basilica di San Pietro in Vaticano. A bordo del PizzAutobus, lo staff della pizzeria PizzAut dell'hinterland milanese ha percorso col food truck quasi 600 chilometri per poter incontrare Papa Francesco. Ogni 2 aprile ricorre la Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo e quest'anno i ragazzi di Nico Acampora, educatore e fondatore di PizzAut, hanno trascorso la vigilia con il pontefice. "Incontrare il Santo Padre ci ha regalato un'emozione fortissima", ha raccontato Acampora,

Il progetto PizzAut

Per l'occasione, il Papa ha indossato il grembiule della pizzeria: "È un simbolo di riscatto sociale per tutte le persone autistiche", ha spiegato Acampora. Ora, sul profilo Facebook di PizzAut oltre a Stefano Belisari, alias Elio frontman del gruppo musicale Elio e le storie tese, c'è anche la foto di Bergoglio vestito di rosso con il marchio della pizzeria e il suo motto: "Vietato calpestare i sogni". Frutto di un progetto nato per offrire alle persone che soffrono di autismo un lavoro e un'opportunità di inserimento nella società, PizzAut è pronta ad aprire un secondo locale a Monza. Affiancati da professionisti della ristorazione e della riabilitazione, i ragazzi dello staff vogliono dimostrare che "un mondo più giusto è possibile".

"La pizza più buona della galassia conosciuta"

Il food truck PizzAutobus ha parcheggiato la sera del 30 marzo in Piazza San Pietro. Durante la pandemia i ragazzi hanno continuato a lavorare girando per le strade cucinando in Lombardia come a Città del Vaticano quella che definiscono "la pizza più buona della galassia conosciuta". Durante l'incontro, Papa Francesco ha parlato del mondo del lavoro sottolineando come esista "un'economia che mette l'uomo al centro e un'economia di scarto che non considera l'uomo. Bisogna decidere da che parte stare". Per l'occasione, i pizzaioli hanno preparato una pizza speciale: la "Cantico delle Creature". Suggerita da una delle sostenitrici delle pagina Facebook di PizzAut, è stata preparata con "amata sorella acqua e farina di grano terra", ha raccontato Acampora. "La base rossa come il fuoco, raggiante che ci illumina. E poi mozzarella e patata bianca come la luna, pomodorini pachino gialli e rossi come il sole e le stelle, chiare, preziose e belle".