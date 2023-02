“Cerchiamo persone che sappiano sorridere e giocare”: l’annuncio di lavoro di PizzAut diventa virale PizzAut, la pizzeria interamente gestita da ragazzi autistici a Cassina de’ Pecchi, apre anche a Monza. E per lo staff del nuovo locale le caratteristiche ricercate sono “voglia di giocare, gioia, passione vera” (nonché conoscenza dei cartoni animati). “Offriamo una possibilità unica di crescita professionale ed umana”.

L'apertura di un nuovo locale a Monza e la necessaria ricerca di personale: nello specifico, due camerieri e due cuochi. L'annuncio di lavoro è chiaro: "Si cerca un bravo professionista, uomo o donna con esperienza solida e pluriennale nel campo della ristorazione. Automunito, residente a Monza o in comuni limitrofi".

Un annuncio tra tanti? Niente affatto."Cerchiamo una persona che venga a lavoro con il sorriso. Una persona che abbia voglia di giocare e di mettersi in gioco".

L'annuncio di PizzAut a Monza

È l'annuncio fuori dagli schemi di PizzAut, la pizzeria sociale di Cassina de' Pecchi gestita interamente da ragazzi autistici, ad opera del suo fondatore e soprattutto animatore Nico Acampora, rivolto stavolta ai cosiddetti "neurotipici" (persone non autistiche).

Che prosegue: "Cerchiamo una persona che abbia il desiderio e lo spirito giusto far parte di un progetto innovativo, una brigata dove non si alza mai la voce. Una Persona attenta alle regole ma anche, e soprattutto, alle eccezioni. Una persona capace di ascoltare anche chi non parla".

"Una persona capace di essere inclusiva, attenta, paziente. Una persona capace di gestire le relazioni con i nostri ragazzi Speciali con gioia e passione vera". Senza dimenticare un requisito: "Una persona con una discreta conoscenza dei cartoni animati".

"Un'esperienza per apprezzare il vero valore delle cose"

Cosa offre il datore di lavoro? "Un' assunzione con contratto regolare e a tempo pieno". Ma non si tratta solo di questo. "Offriamo un'esperienza stimolante che può fare apprezzare il vero valore delle cose. Una possibilità unica di crescita professionale ed umana".

Il fine è solo uno, più grande che mai. "La possibilità di costruire insieme a noi un Mondo Migliore. Inviare il CV, all'attenzione di Nico Acampora, solo se davvero interessati a costruire un Mondo Migliore". Astenersi perditempo, insomma. E chi non è capace di sognare.