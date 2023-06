Il Politecnico di Milano primo tra le università italiane: la Statale è al sesto posto Sono cinque le università milanesi posizionate nella classifica dei migliori atenei del mondo secondo il Qs University Ranking, l’indicatore globale che analizza le performance di 30mila università. Il Politecnico guadagna quest’anno il 123esimo posto mondiale, registrando il miglior risultato di sempre.

È un trionfo anche quest'anno per il Politecnico di Milano, che prosegue la sua corsa verso le vette dell'eccellenza accademica internazionale. Ancora una volta l'ateneo milanese conferma infatti il suo primato di università numero uno d'Italia, raggiungendo il miglior risultato di sempre: nella classifica annuale QS World University Ranking si classifica stavolta al 123esimo posto mondiale (e primo in Italia) registrando un miglioramento di ben 16 posizioni rispetto al 2022.

In generale, sono cinque le università milanesi posizionate nella classifica dei migliori atenei a livello globale secondo il Qs university ranking, il prestigioso indicatore globale che analizza le performance di 30mila università in tutto il mondo. Si tratta dell'Università degli Studi di Milano, la Cattolica, l'università Bicocca e l'Università Vita-Salute San Raffaele.

Il Politecnico di Milano

La Statale di Milano è la sesta università in Italia

Un ottimo risultato è anche quello ottenuto dall'università Statale di Milano, che secondo questa classifica si aggiudica il titolo di sesto ateneo migliore d'Italia. Rispetto all'anno scorso, ha guadagnato 48 posizioni (dal 324esimo posto al 276esimo) per le buone possibilità di sbocchi occupazionali, la sostenibilità e la soddisfacente reputazione accademica.

Seguono poi la Bicocca e la Cattolica, rispettivamente 481esima e 505esima. La prima, in particolare, è risalita in un solo anno dalla fascia 601-650: merito della reputazione accademica e dell'alto livello di collaborazioni internazionali.

L’università Statale di Milano durante la Design Week

Scende il San Raffale (ma trionfa sulla ricerca)

Perde invece un notevole numero di posizioni l’Università Vita-Salute San Raffaele, che discende dalla dalla 436esima alla 595esima posizione per colpa del rapporto sbilanciato tra docenti e studenti: questi ultimi, secondo gli standard Qs, sarebbero troppi rispetto al numero dei professori. L'ateneo milanese spicca però per un dato, ovvero per l'eccellenza della ricerca e per le citazioni negli studi internazionali: per questa voce, è 352esima al mondo e 18esima in Italia.