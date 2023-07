L’ateneo di Pavia è tra le migliori università italiane, secondo il rapporto Censis L’università di Pavia si classifica al primo posto tra i grandi atenei statali mentre l’università Statale di Milano guadagna una posizione nella classifica dei mega atenei statali. Primo posto anche il Politecnico di Milano nella classifica speciale sui Politecnici. Ecco cosa rivela l’ultimo rapporto Censis.

A cura di Ilaria Quattrone

L'università di Pavia è al primo posto tra i grandi atenei statali: ad affermarlo è il ventitreesimo rapporto Censis. La classifica punta a orientare gli studenti nella scelta dell'università. L'analisi – che divide gli atenei statali e non statali in diverse categorie – si basa sulla valutazione delle strutture disponibili, dei servizi erogati, delle borse di studio al prestigio internazionale, della capacità di comunicazione e della occupabilità.

L'Università Statale di Milano guadagna una posizione tra i mega atenei statali

Tra i mega atenei statali – si tratta delle università che hanno oltre 40mila iscritti – al primo posto c'è l'Università di Bologna con un punteggio di 89,7 punti. Al secondo posto l'Università di Padova (87,5 punti) e al terzo l'Università Sapienza di Roma (85,7 punti). Al quarto posto c'è l'Università di Pisa (84 punti) e al quinto l'Università Statale di Milano che ha guadagnato una posizione rispetto all'ultimo report (83,7 punti).

L'università di Pavia al primo posto tra i grandi atenei statali

Tra i grandi atenei statali, cioè tra le università che hanno tra i ventimila e i quarantamila iscritti, il primo posto è occupato dall'Università di Pavia che consegue un punteggio di 91,2 punti. Seconda posizione per l'Università di Perugia. In terza e quarta posizione troviamo invece l'Università della Calabria e l'Università di Venezia Ca Foscari. Per trovare un'altra università lombarda bisogna scendere fino in ottava posizione dove si trova l'ateneo Milano Bicocca con 85,7 punti: l'università milanese ha perso tre posizioni rispetto allo scorso anno.

L'università Insubria perde una posizione nella classifica dei medi atenei statali

Nella classifica dei medi atenei statali (da 10mila a 20mila iscritti), sul podio troviamo l'università di Trento, l'università di Udine e l'università di Siena. La prima università lombarda è quella di Brescia che si posiziona al settimo posto con 87,5 punti. In nona posizione c'è l'Università di Bergamo (84,3 punti) mentre l'università dell'Insubria (83,2 punti) perde una posizione e si classifica all'undicesimo posto.

Milano è al primo posto nella classifica dedicata ai politecnici

Per quanto riguarda la classifica dedicata ai Politecnici, al primo posto troviamo il Politecnico di Milano con 96,2 punti. Segue poi quello di Torino mentre al terzo posto ci sono il Politecnico di Bari e lo Iuav di Venezia.