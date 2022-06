Il Politecnico di Milano è la miglior università d’Italia Il Politecnico di Milano è la miglior università italiana al mondo. Lo ha stabilito la consueta classifica di Qs World University Rankings. La numero uno a livello globale è il Mit, seguita da Oxford e Stanford.

L'annuale analisi effettuata dal Qs World University Rankings ha portato ad una nuova classifica dei migliori atenei del mondo. La prima università italiana è il Politecnico di Milano, 139esimo nel ranking mondiale, che guadagna tre posizioni rispetto all'anno scorso. Male tutte le altre italiane, nonostante l'Alma Mater Studiorum di Bologna, la Sapienza di Roma e l'Università di Padova rientrino tra le prime trecento a livello globale.

Il Politecnico di Milano ha collezionato un totale di 52,5 punti a fronte di 100 disponibili. La prima in classifica, il Mit (Massachussets institute of technology), ne ha totalizzati 47,5 in più. Dietro all'ateneo di Boston, sul gradino intermedio del podio, c'è l'Università di Oxford. Medaglia di bronzo invece per Stanford. I punteggi assegnati alle università del mondo seguono un calcolo che sommi le performance di ogni ateneo su sei indicatori. Tra i parametri presi in considerazione ci sono la reputazione, i servizi e le collaborazioni internazionali. Ad esempio, il Politecnico è uno dei preferiti dai datori di lavoro. Ad oggi è la seconda italiana più apprezzata da 99.000 datori di lavoro internazionali che hanno partecipato al sondaggio. Distanti e non di poco le altre università milanesi.

Male le altre milanesi

La prima dopo il Politecnico è la Statale, posizionatasi al 316esimo posto a livello mondiale con 33,5 punti. C'è poi il San Raffaele, 390esimo con 28,6 punti, la Bicocca, 450esima con 25,9 punti, e la Cattolica, piazzatasi 551esima. Nessun ateneo italiano è dentro ai primi 100 posti, dominati per lo più da università britanniche o americane. Questo perché, riporta Qs World University Rankings, gli atenei del Belpaese faticano dal punto di vista della "capacità didattica per via di classi universitarie mediamente affollate", come si legge nel report.