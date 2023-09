Il liceo ricorda Christian e Chiara, i due fidanzati morti a 19 anni in un incidente stradale Chiara Celato e Christian Pallaro saranno ricordati lunedì 25 settembre nel liceo Ferraris di Varese, la scuola che entrambi frequentavano. I due fidanzati, appena 19enni, hanno perso la vita lo scorso 24 luglio in un incidente stradale sulla tangenziale Est.

A cura di Fabio Pellaco

Christian Pallaro e Chiara Celato

Il 25 settembre alle 13.15 il liceo Ferraris di Varese si fermerà per ricordare Chiara e Christian, i due ragazzi di 19 anni che hanno perso la vita in un tragico incidente stradale lo scorso luglio. Sarà un momento di raccoglimento molto sentito per ricordare i due studenti e coinvolgerà tutta la comunità scolastica.

L'incidente è avvenuto lo scorso 24 luglio

Christian Pallaro, 19enne di Brenno, e Chiara Celato, sua coetanea di Varese, sono morti lo scorso 24 luglio in seguito a un incidente avvenuto sulla strada statale 712, la Tangenziale Est di Varese. Intorno alle 23.30, i due giovani stavano viaggiando sulla tangenziale a bordo di una Fiat 500 quando, a causa del forte maltempo che interessava la provincia in quelle ore, la macchina è finita in testa coda. Le cause dell'incidente sono state attribuite al fenomeno dell'aquaplaning a causa dell'asfalto molto bagnato.

La macchina si è ribaltata ed è stata colpita da un furgone in transito: il conducente non ha avuto il tempo di accorgersi della vettura e frenare prima dell'impatto. I ragazzi sono rimasti intrappolati all'interno dell'abitacolo e i soccorritori non hanno potuto fare niente per salvare loro la vita.

Il ricordo del liceo che frequentavano

A due mesi dal tragico incidente, i due giovani saranno ricordati dalla scuola che frequentavano. L'idea è stata del direttore scolastico del Galileo Ferraris, Marco Zago. In queste settimane il preside ha raccolto il dolore di tutta la comunità scolastica e ha annunciato di voler dedicare un momento di raccoglimento al ricordo dei ragazzi dopo il rientro dalle vacanze estive.

Lunedì pomeriggio, alla fine della giornata scolastica, gli studenti, i docenti e tutto il personale si ritroveranno insieme per ricordare Chiara e Christian. "Sarà un momento di riflessione e ricordo più intimo nel luogo in cui i due ragazzi hanno trascorso una parte importante della loro breve vita", ha spiegato il preside.