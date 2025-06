video suggerito

Il lago di Como esonda per le forti piogge: strade allagate, chiuso un tratto di lungolago Le acque del lago di Como hanno superato la soglia critica d'allarme dei 129 cm sopra lo zero idrometrico invadendo la strada di fronte a Piazza Cavour (Como) e causando diversi disagi a residenti e turisti sul lungolago.

A cura di Giulia Ghirardi

A causa delle forti piogge che si sono verificate nei giorni scorsi, le acque del lago di Como sono esondate provocando pesanti disagi lungo le strade limitrofe. In particolare, da ieri sera, giovedì 5 giugno, la polizia locale, tra l'altro, ha deciso per la completa chiusura di un tratto di lungolago.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, sarebbe proprio a causa delle ingenti precipitazioni che nei giorni scorsi si sono abbattute nell'area del Comasco che il livello dell'acqua del lago avrebbe superato la soglia critica d'allarme dei 129 cm sopra lo zero idrometrico invadendo la strada di fronte a Piazza Cavour (Como) e causando diversi disagi a residenti e turisti.

Per questo le autorità competenti hanno deciso di chiudere al traffico le strade interessate e, nel mentre, la Protezione Civile ha installato diverse pedane per permettere il passaggio pedonale nelle aree allagate della città. Nonostante il lungolago del capoluogo lariano sia stato oggetto, nel tempo, di un lungo intervento per la realizzazione di un sistema anti esondazione, di fatto, rimane vulnerabile ancora oggi perché, benché completato, non è ancora funzionante. Per la sua attivazione occorre che la Regione completi tutte le procedure necessarie, a partire della fornitura elettrica utile a far funzionare le pompe idrauliche.