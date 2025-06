La ruota panoramica di Lecco cade per il troppo vento, messa sotto sequestro la zona: il video del crollo La struttura era stata evacuata solo pochi minuti prima del crollo per volere del gestore, preoccupato per il temporale in arrivo. I Carabinieri stanno svolgendo approfondimenti e l’area è stata messa sotto sequestro per decisione della Procura. I consiglieri comunali di minoranza hanno annunciato un’interrogazione. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

La ruota panoramica caduta sull’aiuola del lungolago di Lecco.

Il vento soffia fino a 80 chilometri orari, nel lago le onde sono tantissime e continuano a infrangersi sulla riva. Qualcuno dall'imbarcadero riprende con il telefono la tempesta che si sta abbattendo sulla città: fa una panoramica dell'acqua e poi inquadra il lungolago di Lecco. La ruota panoramica sta per uscire dall'inquadratura quando, proprio in quel momento, comincia a sbilanciarsi all'indietro e crolla a terra.

É successo nel pomeriggio di ieri, sabato 21 giugno, quando una violenta tempesta con grandine, pioggia e vento si è abbattuta su gran parte del lago di Como, causando ovunque danni e disagi con alberi abbattuti, rami spezzati e cartelloni divelti. A Lecco la ruota è caduta nel giro di pochissimi secondi, attorno alle 18:00, ma fortunatamente in quel momento né sopra né sotto la struttura c'erano persone.

Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, pare che la ruota (con capienza massima di un centinaio di persone) abbia continuato a funzionare e a portare turisti fino a pochi minuti prima della caduta. Sarebbe stata chiusa solo per decisione del gestore, che aveva visto il tempo peggiorare improvvisamente. Preoccupato dalla pioggia e dal vento, il titolare aveva preferito fare scendere tutti e interrompere le corse.

Poco dopo ecco il crollo, immortalato nel video registrato da un passante. La domanda che tanti cittadini si fanno è come sia stato possibile che una struttura di quel tipo non fosse assicurata bene a terra. Se lo chiedono anche i consiglieri di minoranza, in quota Lega, che hanno annunciato di voler presentare un'interrogazione al sindaco o alla giunta del Comune di Lecco per chiedere approfondimenti sull'accaduto.

La ruota era stata posizionata con l'autorizzazione della giunta comunale e disponeva di una regolare concessione demaniale. I Carabinieri stanno svolgendo approfondimenti sull'accaduto e tutta l'area della ruota panoramica è stata sottoposta a sequestro penale, come diposto dalla Procura.