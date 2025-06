Il video della ruota panoramica ribaltata dal vento sul lungolago di Lecco: era stata chiusa per maltempo Le raffiche di vento che si sono abbattute sulla provincia di Lecco nel pomeriggio del 21 giugno hanno causato il ribaltamento della ruota panoramica. Al momento dell’incidente l’attrazione era chiusa al pubblico per volere del gestore, preoccupato per il maltempo. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La ruota panoramica crollata per il vento a Lecco (foto da vigili del fuoco)

La ruota panoramica installata sul lungolago di Lecco si è ribaltata nel pomeriggio di oggi, sabato 21 giugno, a causa delle forti raffiche di vento e del violento temporale che si è scatenato su tutta la provincia. Al momento dell'incidente l'attrazione era stata appena chiusa al pubblico per volere del gestore, che si era accorto del vento sempre più intenso, e l'incidente non ha provocato feriti. I vigili del fuoco del Comando provinciale sono intervenuti per mettere in sicurezza l'area, insieme alla polizia locale, e la struttura.

Il ribaltamento è avvenuto intorno alle 18 del 21 giugno in via Martiri delle Foibe. Le forze dell'ordine hanno eseguito i vari accertamenti, escludendo l'eventuale coinvolgimento di turisti. Nel frattempo, però, il vento intenso e le piogge hanno costretto i vigili del fuoco a intervenire per numerose altre richieste di soccorso.

I canoisti recuperati nel lago di Como (foto da vigili del fuoco)

Due canoisti si trovavano in acqua quando sono stati sorpresi dalle condizioni meteorologiche. Gli specialisti del soccorso acquatico sono riusciti a trarli in salvo e anche in questo caso nessuno è rimasto ferito. In altre zone della provincia si sono registrati abbattimenti di rami e cartelloni, cosa che ha costretto le persone che si trovavano di passaggio a cercare rifugio nei locali aperti nella zona e sotto i portici.

Leggi anche Maltempo a Milano e in Lombardia, allerta meteo per rischio temporali per sabato 21 giugno

Anche a Milano il vento ha causato qualche danno. In particolare lungo le circonvallazioni esterne della città e nel quartiere Città Studi, diversi rami e in alcuni casi anche alberi sono caduti per le raffiche danneggiando qualche auto. La situazione è tornata alla normalità nel giro di un'ora, quando il cielo si è liberato e il vento placato.