Frana a Mandello del Lario: strada provinciale bloccata in entrambi i sensi di marcia tra Valmadrera e Onno Una frana caduta la scorsa notte sulla sp583 all'altezza di Mandello del Lario (Lecco) ha provocato la chiusura della strada in entrambi i sensi di marcia, con gravi ripercussioni sul traffico.

Questa notte una frana è caduta all'altezza di Mandello del Lario, in provincia di Lecco, provocando la chiusura della strada provinciale 583 in entrambi i sensi di marcia nel tratto compreso tra Valmadrera e Onno. I detriti hanno invaso tutta la carreggiata ma per fortuna non sembrerebbero esserci state persone coinvolte. La chiusura della strada, che è la principale arteria di collegamento tra Lecco e gli altri comuni sulla sponda orientale del lago di Como, ha comportato diversi disagi per il traffico e per gli automobilisti.

La frana sarebbe caduta nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 giugno, durante la quale un violento temporale si è abbattuto sulle coste del lago. La pioggia potrebbe aver fatto staccare alcuni detriti dalla parete di roccia, che sono precipitati sulla carreggiata, occupando entrambi i sensi di marcia. La strada è stata momentaneamente chiusa per permettere le operazioni di rimozione dei residui e la messa in sicurezza della zona.

Il blocco ha avuto gravi ripercussioni sulla viabilità stradale, dal momento che la provinciale 583 che costeggia il lago è una delle poche vie per raggiungere molti dei Comuni nella provincia di Lecco. La chiusura ha quindi determinato maggiori tempi di percorrenza per gli automobilisti, che hanno dovuto allungare i loro percorsi di diverse decine di minuti utilizzando strade alternative. Le deviazioni consigliate prevedono l'utilizzo della strada che arriva a Valbrona da Erba, in provincia di Como, per poi proseguire verso il lago.