Il governatore della Lombardia Attilio Fontana è stato minacciato di morte dopo un post sul referendum

Attilio Fontana

Il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, è stato minacciato di morte dopo la pubblicazione di un post sul referendum. A raccontarlo è stato lui stesso in una nota stampa, che è stata diffusa nelle scorso. Il Governatore ha infatti precisato di essere "abituato", in un certo senso, agli insulti e le minacce. Ha infatti sottolineato "ahimè, sono all'ordine del giorno". Augurare la morte è però tutt'altra cosa, è come ha precisato "non può passare sotto silenzio".

L'esponente politico della Lega ha raccontato di aver pubblicato un post – precisamente un video di meno di un minuto – con un appello per il voto al referendum sulla Giustizia, che si terrà tra domani, domenica 22 marzo 2026, e lunedì 23 marzo 2026. Considerato il partito politico di cui fa parte, il Presidente ha promosso la campagna per il Sì. I commenti al video sono stati diversi, tra chi appoggia le idee del politico e chi è contrario. Qualcuno però è andato ben oltre la mera critica.

Sotto a questo post, il Governatore avrebbe ricevuto "messaggi gravi e inaccettabili". Avrebbe ricevuto un augurio di morte, che lo hanno quindi portato – come ha poi precisato in una nota stampa – ad attivare "le procedure per informare le autorità competenti". Il Presidente ha infatti fatto sapere che presenterà denuncia contro coloro che hanno scritto questi messaggi efferati: "Una cosa è la critica, finanche l’insulto, ma quando, come in questo caso, la misura è colma è doveroso intervenire", ha ancora precisato. Per Fontana quanto accaduto sarebbe il risultato di quanto fatto da coloro che avrebbero instillato questo clima in cui chi ha idee opposte sarebbe visto "come un nemico da abbattere".

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Fontana non è l'unico esponente lombardo minacciato nelle ultime settimane. Anche il capogruppo del Partito democratico in Consiglio regionale, Pierfrancesco Majorino, avversario politico del Governatore, una decina di giorni fa, ha ricevuto una busta anonima con svastiche e minacce di morte.