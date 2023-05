Il fidanzato vuole lasciarla e lei si dà fuoco ai capelli: donna in condizioni gravissime Si sarebbe data volontariamente fuoco, incendiandosi i capelli, una 65enne residente a Suzzara (Mantova): probabilmente al termine di una lite con il compagno, nel corso della quale l’uomo le avrebbe annunciato l’intenzione di voler terminare la relazione. A quel punto la donna si sarebbe cosparsa il capo di alcol e avrebbe appiccato le fiamme.

Le condizioni della donna sono gravissime

È successo nella serata di venerdì scorso 5 maggio, intorno alle 21.30, nel bagno di casa della vittima. Immediato l'intervento sul posto dei soccorritori, tra i sanitari della Croce Verde di Mantova e l'eliosoccorso decollato da Bologna che l'ha trasportata d'urgenza all’ospedale Niguarda di Milano, reparto Grandi Ustionati: le sue condizioni, al momento, risultano gravissime.

La lite con il compagno e l'atto volontario

La donna infatti ha riportato pesanti ustioni sul 40 per cento del corpo: coinvolti in particolare le zone bagnate dalla soluzione alcolica precedentemente versata ovvero testa, cuoio capelluto, volto e l'intero torso. Un atto di autolesionismo disperato che, secondo quanto emerso e riportato da BresciaToday, sarebbe legato alla lite in quel momento in corso con il compagno. Terrore di perderlo per sempre, vendetta personale?