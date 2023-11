Il consigliere del Pd che regala una zucca al presidente Fontana: “La manovra della destra fa paura” Il consigliere regionale Paolo Romano ha regalato una zucca al Presidente di Regione Lombardia durante l’ultima seduta in Regione per “Le politiche della destra da paura”

A cura di Ilaria Quattrone

Ieri, martedì 31 ottobre, durante la seduta in Regione Lombardia il consigliere del Partito democratico, Paolo Romano, ha consegnato al Presidente di Regione Attilio Fontana una zucca per "la manovra della destra da paura". Sono infatti queste le parole che il consigliere ha usato prima di regalare il simbolo.

Romano ha infatti criticato le politiche messe in atto dal centrodestra e, in particolare, a livello nazionale: "C'è un fantasma che si aggira in questo Paese ed è la manovra del Governo che voi appoggiate, che ha deciso di aumentare le tasse sui prodotti per l'infanzia e su quelli per gli anziani".

Il consigliere ha poi aggiunto: "Fate i leoni, per una volta, e non i micetti. E dite a Meloni di abbassare l’Iva". Nel video, che è stato postato sulle storie Instagram del consigliere, è possibile notare che il presidente non ha accettato il presente.

Successivamente in un post che Romano ha condiviso sui propri canali social, che è ancora visibile, il consigliere ha poi specificato: "Fa paura perché è vuota: vuota di investimenti per la nostra generazione, per il "diritto a restare" che ci è negato in questo paese".

"Per una generazione prossima pretendiamo una sanità universalistica, pubblica e di qualità, che rispetti i diritti riproduttivi e l’autodeterminazione di genere, studentati per garantire il diritto allo studio e case per garantire il diritto all’abitare, che si investa in infrastrutture che possano collegare il nostro paese in modo efficiente e meno inquinante", ha poi aggiunto.