Il centrosinistra chiede al Comune di Milano di illuminare Palazzo Marino con la scritta "All Eyes On Gaza" La mozione, che verrà discussa nella seduta del Consiglio comunale di oggi pomeriggio, è stata presentata dai Verdi e sottoscritta da tutto il Partito Democratico e da quasi tutto il centrosinistra cittadino. Fuori i Riformisti con Daniele Nahum.

La scritta "All Eyes on Gaza" per illuminare Palazzo Marino a Milano come segno di solidarietà e vicinanza alla popolazione palestinese colpita dalla guerra nella Striscia di Gaza. La mozione, che verrà discussa nella seduta del Consiglio comunale di oggi pomeriggio, è stata presentata dai Verdi e sottoscritta da tutto il Partito Democratico e da quasi tutto il centrosinistra cittadino, dai consiglieri della Lista Sala e del gruppo Misto, ad eccezione dei Riformisti (tra cui il consigliere Daniele Nahum, esponente della comunità ebraica che un anno fa ha lasciato il Pd proprio in polemica con la posizione "ambigua" del partito sul conflitto a Gaza).

"Anche questa notte l'esercito israeliano ha bombardato una scuola, causando la morte di sfollati, tra cui diversi bambini", hanno spiegato i consiglieri dei Verdi Tommaso Gorini e Francesca Cucchiara. "Di fronte a simili tragedie non possiamo restare in silenzio. "‘All Eyes on Gaza' è un appello a non distogliere lo sguardo, a non abituarsi al dolore altrui, a riconoscere in ogni bambino, donna e uomo colpito dalla guerra la nostra stessa umanità. Per Gaza non c'è mai stato un vero momento di cordoglio o di commemorazione delle vittime. Non possiamo più attendere: dobbiamo reagire, rompere questo silenzio e denunciare questo massacro con tutti i mezzi a nostra disposizione".

La discussione di oggi in Consiglio, c'è da starne certi, non mancherà di suscitare polemiche. Come del resto è successo solo pochi mesi fa con la decisione del sindaco Beppe Sala di non illuminare il Comune di arancione, come richiesto dalla Comunità ebraica di Milano, per esprimere solidarietà al popolo israeliano e a due fratellini ostaggio di Hamas recentemente uccisi durante la prigionia. "Una tale scelta creerebbe evidentemente problemi con una parte importante della nostra maggioranza,", le parole di Nahum. "Un fatto gravissimo. Il sindaco ha parlato di non volersi schierare politicamente, ma lo ha fatto con questa azione", aveva dichiarato invece il consigliere di Forza Italia Alessandro De Chirico.