Il cagnolino si ferma davanti alla volante della Polizia: gli agenti scoprono che era stato rubato Ora il cucciolo è stato restituito alla sua famiglia, che ringrazia la forze dell’ordine: “È grazie a loro se questo Natale sarà una festa per tutti noi”.

La volante della Questura di Lecco stava transitando per piazza Diaz a passo d'uomo, vista la folla che si era accalcata in strada per festeggiare la vittoria del Marocco ai quarti dei mondiali di calcio. A un tratto un cagnolino, libero dal guinzaglio, si è fermato davanti all'auto. Così gli agenti hanno potuto scoprire che era stato rubato giorni prima a Volpedo, in provincia di Alessandria.

Ritrovato il cagnolino rubato

Quando gli agenti della Questura di Lecco hanno visto il cagnolino fermarsi proprio davanti alla loro auto sono scesi e, rintracciati quelli che sembravano essere i suoi proprietari, gli hanno intimato di tenerlo al guinzaglio.

Ma, secondo quanto racconta il giornale locale Prima Lecco, la coppia ha mostrato un atteggiamento nervoso che ha insospettito i poliziotti. In seguito a un controllo, i due sono risultati con precedenti penali.

Ai due agenti è quindi venuto in mente di controllare anche il microchip del cane e così hanno scoperto che era stato rubato qualche giorno prima a una famiglia della provincia di Alessandria.

La denuncia di furto

La famiglia a cui era stato rubato il cane, di nome Ralph, aveva fortunatamente denunciato la scomparsa del cucciolo, perché alcuni vicini di casa gli avevano raccontato di aver visto due persone avvicinarsi al loro giardino.

"Il 29 novembre – ha raccontato la donna – mi sono recata al lavoro come ogni giorno, ho lasciato Ralph al sicuro nel giardino recintato, con il gatto con cui ama giocare. Quando sono tornata era sparito".

"Al bar mi hanno detto di aver visto una coppia con il mio cane. Si sono fermati per una consumazione e poi hanno preso un autobus".

Per questo la donna ha deciso di sporgere denuncia e oggi ci tiene a ringraziare le forze dell'ordine per il lavoro svolto: "Non sappiamo come esprimere tutta la nostra gratitudine ai Carabinieri di Volpedo che hanno reperito i filmati delle telecamere e agli agenti della Squadra volante di Lecco che hanno individuato "Ralph" e ce l’hanno restituito".

"È grazie a loro se questo Natale sarà una festa per tutti noi", ha concluso la donna.