Il braciere a Milano, riacceso per le Paralimpiadi, si è spento per un blackout temporaneo

Un guasto al braciere, riacceso per le Paralimpiadi, ha portato al suo spegnimento. Si sarebbe trattato di un blackout. Il problema è stato risolto in breve tempo.

Nella mattinata di oggi, sabato 7 marzo 2026, il braciere che si trova all'Arco della Pace a Milano e che ieri, venerdì 6 marzo, è stato riacceso per le Paralimpiadi, si è spento. Il motivo? Un blackout temporaneo.

Questa mattina, infatti, diversi passanti mentre transitavano nella zona, hanno notato che la fiamme era spenta. La Fondazione Milano-Cortina ha spiegato che si è trattato di un problema tecnico, un blackout. Diverse persone hanno segnalato il problema. I tecnici si sono subito attivati per risolvere e dopo circa trenta minuti, è tornato a funzionare poco prima delle 10. Cosa abbia causato il problema, non è ancora noto. Stando a quanto riportato dal quotidiano Il Corriere della Sera, la fiamma si sarebbe spenta dopo mezzanotte quando doveva restare acceso fino alla conclusione delle Paralimpiadi.

Ieri ha funzionato perfettamente: è stato riacceso alle 21.30 dalla quindici volte medaglia paralimpica Francesca Porcellato. A Verona, invece, la fiamma olimpica è stata portata da Bebe Vio Grandis. A Cortina da Gianmaria Dal Maistro. Migliaia di persone, infatti, si sono ritrovate per assistere all'accensione mentre a Verona si svolgeva la cerimonia di apertura dei Giochi paralimpici invernali. Il braciere, durante i giochi olimpici invernali, ha attirato decine e decine di persone. Ogni ora, dalle 18 alle 23, i giochi di luce, che durano giusto tre-quattro minuti, hanno attirato diversi appassionati e non solo.

E molto probabilmente sarà così anche in questi giorni: lo show di luci sarà diverso e inizierà ogni ora dalle 19 alle 23. I Giochi paralimpici si concluderanno il 15 marzo a Milano, Cortina d'Ampezzo e Val di Fiemme. E per allora, il braciere si spegnerà definitivamente, salvo altri problemi tecnici.