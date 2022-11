Il bambino di 10 anni morto all’improvviso con la febbre è stato stroncato da una rara forma di polmonite La causa del decesso, evidenziata dall’autopsia, è un arresto cardiocircolatorio in polmonite interstiziale virale (non Covid). Un caso più unico che raro.

L’ospedale di Legnano dove è morto il bambino di 10 anni

Alla fine è arrivato il responso a quella morte apparentemente inspiegabile. "Una rara forma di polmonite". Questo si sono sentiti dire i genitori del piccolo di 10 anni che ieri mattina è morto all'ospedale di Legnano, dopo giorni di febbre alta. E dopo un improvviso arresto cardiaco, che li aveva portati al Pronto soccorso della struttura. Una corsa disperata, con ben 40 minuti di inutili tentativi di rianimare il piccolo.

La causa del decesso è una polmonite interstiziale virale (non Covid)

Escluse patologie pregresse, problemi al cuore o meningiti fulminanti, l'esito dell'autopsia condotta sul corpo del bambino morto (finora) senza un perché parla chiaro: danni ai polmoni.

E dunque è la causa del decesso è un arresto cardiocircolatorio in polmonite interstiziale virale (non Covid: il tampone era negativo). Letale, considerando che pochi giorni prima di ammalarsi il piccolo giocava spensierato con i suoi compagni di scuola e all’oratorio. Correva, saltava come tutti gli altri.

Una forma rara e inspiegabile

Sono tuttavia in corso ulteriori approfondimenti microbiologici e istopatologici di laboratorio, per cercare di andare a fondo e comprendere davvero questa morte così imprevedibile e micidiale. Sì, perché si tratterebbe di un caso più unico che raro.

Una vicenda iniziata come tante, nelle famiglie con un bambino piccolo. La febbre che inizia a salire il sabato sera, dopo una giornata di gioco e movimento, e l'anti infiammatorio per farla scendere. La temperatura si abbassa durante la notte, ma la domenica mattina torna a farsi sentire. E si innalza sempre più, fino a raggiungere i 40 gradi. E poi, dopo giorni di febbre sempre alta, l'arresto cardiaco: il piccolo arriva all'ospedale di Legnano già gravissimo. Per lui non c'è più niente da fare.

Restano sgomenti i genitori, i medici, l'intero paese di Legnano. Come è possibile che un bambino in buona salute se ne sia andato così, dopo una banale febbre? Oggi la risposta. Che lascia ancora di più a bocca aperta.