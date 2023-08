Il 54 per cento dei milanesi vive da solo: le famiglie sposate con figli sono solo il 15 per cento Edoardo e Sofia si confermano i nomi preferiti dai milanesi per i nuovi nati in città. Il cognome più diffuso? Hu, seguito da Ahmed, Chen e Mohamed: Russo e Rossi scivolano rispettivamente al quarto e quinto posto. Il doppio cognome paterno e materno, invece, viene assegnato solo nel 16 per cento dei casi.

L'ultima fotografia delle famiglie milanesi: il 54 per cento dei nuclei cittadini è costituito da un solo componente, mentre gli sposati con figli rappresentano solo il 15 per cento del totale. Lo dichiara il report del Comune di Milano sulla natalità in città, che scatta una fotografia delle tendenze dei milanesi e disegna una mappa delle nuove nascite, quartiere per quartiere.

Dove nascono più bambini a Milano

L’area più prolifica? È il pezzo di città che va da Porta Monforte a corso Buenos Aires, passando per Porta Venezia. In questa zona nel 2022 sono nati, infatti, 424 bimbi. Al secondo posto si piazza il quartiere di Bande Nere, situato nella zona sud ovest della città, con 327 nascite, seguito da Villapizzone con 301 fiocchi rosa e blu. Festeggiano invece la nascita di un solo bebè i quartieri di Roserio, Quintosole, Stephenson e Cascina Merlata.

La classifica cambia se dai quartieri spostiamo l’attenzione sui Municipi. In testa, con 1.376 nascite, c’è il Municipio 8, al secondo posto il Municipio 9 che ne conta 1.358 e al terzo il Municipio 4 con 1.204 nuovi nati. Seguono i Municipi 7 (1.163), 2 (1.121), 6 (1.098), 3 (1.000), 5 (844) e 1 (592).

I cognomi più diffusi a Milano

A Milano, nel 2022, sono nati più maschi che femmine: ben 5.052 neonati di sesso maschile rispetto ai 4.834 di sesso femminile. Di questi, solo il 16 per cento (1.616 bimbi su un totale di 9.886) dei nati dopo la sentenza della Corte Costituzionale di giugno 2022, che ha annullato l’automatismo del cognome del padre, porta il doppio cognome paterno e materno.

Ma quali sono i cognomi più diffusi in città? Per quest'anno, la classifica incorona quello di origine cinese Hu, seguito da Ahmed, Chen e Mohamed (a pari merito), mentre Russo e Rossi scivolano rispettivamente al quarto e quinto posto. Un dato che va valutato considerando il fatto che che tra la popolazione di origine cinese residente in città c'è una maggiore concentrazione di persone con lo stesso cognome rispetto a quella di origine italiana.

I nomi preferiti dai milanesi sono Edoardo e Sofia

I nomi preferiti dai milanesi, infine, sono sempre i soliti. Per i neonati di sesso maschile si confermano in testa alla classifica Edoardo, Leonardo e Tommaso (scelti rispettivamente da 75, 74 e 68 famiglie meneghine nel primo trimestre del 2023); per le bambine, troneggiano invece la scelta di Sofia (scelto da 63 famiglie), seguita da Ginevra (55) e da Alice, Matilde e Vittoria, scelti a pari merito per 39 neonate.