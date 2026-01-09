Il 2025 è stato il terzo anno più caldo di sempre a Milano: dicembre da record con 9 gradi di media

Il 2025 è stato uno degli anni più caldi mai registrati a Milano. A sancirlo sono i dati della Fondazione OMD – Osservatorio Meteorologico Milano Duomo ETS, secondo cui l’anno appena concluso è stato il terzo più caldo dal 1897, preceduto solo dal 2022 e dal 2023: da gennaio 2025 al giorno di San Silvestro, infatti, la temperatura media annua rilevata dalla stazione di Milano Centro è stata di 16,4 gradi, ovvero quasi un grado e mezzo in più rispetto ai valori di riferimento degli ultimi 35 anni.

Dicembre 2025 è il mese più caldo di sempre

E se tutti i mesi del 2025 hanno fatto registrare temperature in linea o superiori alla media climatica, a spiccare è soprattutto dicembre. È stato infatti questo il mese il più caldo di sempre, con una temperatura media di 8,3 gradi che ha addirittura superato il precedente record di dicembre 2023, e una seconda decade del mese particolarmente anomala, con una media di 9,2 gradi ovvero ben 4,6 gradi sopra i valori del periodo. Da segnalare anche un altro mese freddo come gennaio, chiuso con una media di 6,4 gradi cioè oltre due gradi sopra la norma. Il freddo? Non pervenuto. La temperatura minima assoluta dell’anno è stata di -0,9 gradi registrata il 16 gennaio, l’unico giorno di gelo del 2025 a fronte di una media storica di oltre 17 giornate di ghiaccio invernale.

Le estati tropicali di Milano

Da segnalare, per la Fondazione OMD – Osservatorio Meteorologico MILANO Duomo ETS, è anche il mese di giugno, che con una temperatura media di 27,3 gradi è stato il secondo più caldo degli ultimi 129 anni, superato solo dal giugno del 2003.

Un valore che risulta superiore di 4 gradi al clima di riferimento 1991-2020, e addirittura di 5,6 gradi rispetto al periodo 1961-1990. E che si inserisce all'interno di una delle ormai consuete estati torride milanesi, con numerosi episodi di caldo estremo: nello specifico, 58 giorni con temperature massime superiori ai 30 gradi e 16 oltre i 35 gradi. Il giorno più caldo dell'anno? Il 4 luglio, con 37 gradi di media. La notte, invece, quella del 30 giugno, che ha registrato una temperatura minima di 27,7 gradi, per un totale di 73 notti tropicali (con temperature minime superiori ai 20 gradi) di cui 27 nel solo mese di giugno. Diverse, in generale, sono state le ondate di calore che hanno interessato i mesi estivi: la più lunga tra il 23 giugno e il 4 luglio, ma significativa anche quella tra il 9 e il 17 agosto, quando le temperature massime non sono mai scese sotto i 34,7 gradi.

San Siro e Forze Armate le zone più fresche

I dati delle nove stazioni meteorologiche gestite dall’Osservatorio confermano infine marcate differenze climatiche all’interno della città. Milano Centro si conferma l’area più calda, con il maggior numero di notti tropicali e bolle di calore causate da costruzioni e asfalto, mentre le zone periferiche di San Siro e Forze Armate risultano le più fresche, registrando una temperatura media annua di 15,6 gradi.

A Milano 82 giorni di pioggia all'anno

Dal punto di vista delle precipitazioni, il 2025 ha chiuso con un cumulato complessivo superiore alla media: 1058,5 millimetri contro i 936,6 del periodo di riferimento 1991-2020. Anche in questo caso, però, la distribuzione è stata molto irregolare. Agosto è risultato il secondo più piovoso di sempre, con 254,3 millimetri, di cui ben 110 caduti in una sola giornata il 20 agosto. Piovosi anche maggio e settembre, mentre giugno, ottobre e novembre sono stati particolarmente secchi. Nel complesso, i giorni di pioggia sono stati 82, quindi in linea con la media, mentre sono stati cinque gli episodi di grandine.