video suggerito

I poliziotti seguono il segnale del telefono rubato e arrestano due persone: nello zaino 22 smartphone Arrestati due uomini dopo la denuncia di un 19enne derubato a Parco Sempione nel pomeriggio di ieri. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Redazione Milano

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rubano uno smartphone e fanno scoprire una centrale di furto e riciclaggio. Tutto inizia quando un diciannovenne colombiano si presenta nel pomeriggio di ieri negli uffici di piazza San Sepolcro, denunciando di essere stato derubato poco prima. Il ragazzo si trovava a Parco Sempione, sdraiato sul prato approfittando della giornata di sole, quando degli ignoti si sono avvicinati rubandogli il telefono cellulare.

Così gli agenti del commissariato centro di Milano hanno rinvenuto ventidue telefoni e due notebook rubati, per un valore di mercato di circa 22.000 euro, seguendo la geolocalizzazione del telefono del 19enne. Gli agenti hanno fatto irruzione in una sala giochi di via Imbonati, utilizzata come centrale per smerciare la merce rubata.

In manette sono finiti un 45enne e un 36enne, entrambi cittadini di nazionalità marocchina, che ora devono rispondere dell'accusa di ricettazione. Una terza persona è riuscita a scappare dagli agenti, fuggendo e allontanandosi senza essere identificato.