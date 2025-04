video suggerito

I clienti lanciano l’allarme, trovato dell’esplosivo in un bancomat nel Lodigiano: intervengono gli artificieri I clienti non riescono a prelevare al bancomat della banca Bcc Caravaggio e Cremasco, nel Lodigiano. Durante i controlli è stato scoperto un ordigno esplosivo per il quale è stato necessario l’intervento degli artificieri. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giulia Ghirardi

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

I sospetti sono nati quando diversi clienti si sono lamentati di non riuscire a prelevare soldi al bancomat della Bcc Caravaggio e Cremasco, nel Lodigiano. Durante i controlli è poi stato scoperto un ordigno esplosivo per il quale è stato necessario l'intervento degli artificieri.

Stando alle informazioni disponibili sino a questo momento, l'allarme sarebbe scattato in seguito a una segnalazione fatta dei clienti che non riuscivano a prelevare contanti dallo sportello delle banca. Per questo la direzione della Bcc Caravaggio e Cremasco, avrebbe chiamato un tecnico specializzato per controllare il bancomat di Zelo Buon Persico nel Lodigiano. Quando, però, l'operatore è arrivato sul posto e ha aperto la macchina è scattato l'allarme. Questo perché all'interno, a bloccare il funzionamento dell'erogazione c'era una "marmotta", ovvero una carica di esplosivo.

In seguito alla scoperta sono quindi stati allertati anche gli artificieri del Comando provinciale di Lodi, i vigili del fuoco di Lodi oltre ai carabinieri del Comando provinciale della città. Secondo le prime testimonianze, una volta sul posto gli artificieri sarebbero, però, riusciti a disinnescare e rimuovere l'ordigno in breve tempo. L'ipotesi avanzata dagli inquirenti è che dei malviventi abbiano provato a far esplodere il bancomat, ma che – disturbati da qualcosa o qualcuno – siano poi scappati lasciando la bomba inesplosa all'interno del bancomat.