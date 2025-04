video suggerito

Esce da casa e non rientra più, i parenti lanciano l’allarme: trovata morta in un fosso Il corpo di una donna è stato trovato a Badalasco, frazione di Fara d’Adda, comune che si trova in provincia di Bergamo. La vittima si chiamava Luciana Del Carro. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

(Immagine di repertorio)

Nella serata di ieri, martedì 29 aprile, è stato trovato un corpo a Badalasco, frazione di Fara d'Adda, comune che si trova in provincia di Bergamo. La vittima aveva 73 anni e si chiamava Luciana Del Carro. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, viveva poco distante dal luogo in cui è stato rinvenuto il suo cadavere.

La 73enne è sparita poco dopo le 18: qualcuno l'ha vista aggirarsi nella frazione di Badalasca. I familiari, non vedendola rientrare, hanno lanciato l'allarme e chiesto aiuto ai soccorsi. Sono quindi intervenuti i carabinieri della stazione di Fara d'Adda e di Treviglio e i vigili del fuoco con due squadre arrivate da Treviglio e Dalmine. Dopo alcune ore, intorno alle 21.30, in un fossato che costeggia via Treviglio (una zona che collega Badalasco a Geromina) è stato trovato il cadavere.

Gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), hanno inviato un'automedica e un'ambulanza: purtroppo non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Per il momento, l'ipotesi più accreditata è che sia scivolata mentre si trovava nei pressi del fossato, una zona dove era solita fare passeggiate. La caduta le è stata quindi fatale. Maggiori certezze potrebbero arrivare nelle prossime ore.