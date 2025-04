video suggerito

Lasciano un’automobile incidentata sull’autostrada A22: trovato a bordo dell’esplosivo Sull’autostrada A22 è stata trovata un’automobile incidentata: non c’era nessuno a bordo. Sul mezzo, gli agenti della polizia locale, hanno trovato dell’esplosivo. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

(Immagine di repertorio)

Nelle ultime ore è stata trovata un'automobile, lasciata ferma in sosta e senza alcuna persona a bordo, lungo l'autostrada A22 tra i caselli di Pegognaga e Mantova Sud. Il veicolo era danneggiato perché rimasto coinvolto in un incidente stradale. La presenza del mezzo è stata segnalata alle autorità. Le forze dell'ordine hanno ispezionato il veicolo e trovato dell'esplosivo.

Stando a quanto diffuso fino a questo momento, sembrerebbe che il mezzo sia finito contro il guard-rail sulla corsia nord poco prima del ponte sul Po e precisamente in località Portiolo, nel Comune di San Benedetto Po. Gli agenti della polizia stradale di Modena hanno perquisito l'automobile e hanno trovato un'ingente quantità di esplosivo. Sono stati trovati anche alcuni picconi.

Per gli investigatori è possibile che chi fosse sull'automobile, stesse organizzando l'ennesimo assalto a un bancomat. Probabilmente i picconi sarebbero serviti pe smurare la cassaforte una volta fatta saltare in aria. Bisogna precisare che è stato trovato solo il materiale, che sarebbe servito per l'esplosione. A bordo, infatti, non c'era nessuno.

I malviventi potrebbero aver fatto perdere le proprie tracce. Gli investigatori stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso sulla vettura. L'auto potrebbe essere stata rubata o avere una targa clonata. Ovviamente sul posto sono intervenuti anche gli artificieri per recuperare l'esplosivo. Per consentire tutte le operazioni, è stata bloccata la strada al traffico.