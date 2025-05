Trovata una bomba nel Vicentino, sospesa la circolazione dei treni sulla Milano-Venezia

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, domenica 11 maggio, è stata sospesa buona parte della circolazione dei treni sulla Milano-Venezia dalle 8 alle 14 e anche la circolazione dell'autostrada A4. È stata infatti trovata una bomba nei pressi della ferrovia di Montebello Vicentino, in provincia di Vicenza. La Prefettura di Vicenza, come riportato in una nota stampa pubblicato sul sito, ha infatti deciso di sospendere tra le stazioni di Verona Porta Vescovo e Vicenza.

Anche Trenitalia ha fatto sapere che la sospensione è necessaria "per consentire le operazioni di rimozione di residuati bellici, rinvenuti nel comune di Montebello Vicentino, nelle vicinanze della sede ferroviaria. L'orario previsto per il termine delle attività potrà essere anticipato o posticipato, in base all'effettivo completamento delle operazioni programmate".

Sono quindi stati cancellati i treni Regionali di Trenitalia e sono previste corse con bus tra Vicenza e Verona Porta Nuova come indicato nei canali di vendita di Trenitalia. I treni Regionali Veloci di Trenitalia hanno subito variazioni di percorso via Padova – Legnago – Monselice – Nogara con la cancellazione di alcune fermate e l’allungamento dei tempi di percorrenza come indicato nei canali di vendita di Trenitalia.

I treni Frecciarossa delle relazioni Torino – Milano – Venezia – Trieste – Udine (e viceversa) hanno subito variazioni di percorso e di orario, con soppressione della fermata intermedia di Vicenza, in alcuni casi anche delle fermate di Verona Porta Nuova, Peschiera del Garda, Desenzano, Brescia e allungamento di tempi di percorrenza.

Alcuni Frecciarossa hanno origine o hanno terminato la corsa nella stazione di Verona Porta Nuova, con soppressione della tratta Verona Porta Nuova – Venezia Santa Lucia o soppressione integrale.

Ancora: I treni Eurocity 41, 112, 113 hanno subito variazioni di percorso da Verona Porta Nuova via Poggio Rusco – Castelmaggiore – Padova, la cancellazione di alcune fermate e l’allungamento dei tempi di percorrenza.

Poco prima delle 9 è stato chiuso il tratto dell'Austostrada A4, tra Montebello Vicentino e Montecchio Maggiore, in entrambi i sensi di marcia. Aperti solo gli ingressi del casello di Montecchio Maggiore in direzione Venezia e del casello di Montebello Vicentino in direzione Milano.