video suggerito

Pacco abbandonato su una panchina a Milano: artificieri sul posto Un pacco sospetto è stato trovato su una panchina in zona Dateo a Milano. Sul posto sono intervenuti gli artificieri della polizia di Stato. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

(Immagine di repertorio)

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 25 aprile, è stato trovato un pacco abbandonato su una panchina di piazzale Dateo a Milano. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, contattate da un passante allarmato per quanto trovato. Le indagini sono ancora in corso.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, la scatola è stata trovata vicino alla fermata della metropolitana M4. Un passante ha infatti notato la presenza di un pacco sospetto e ha deciso di chiamare le forze dell'ordine. Come riportato dal giornale MilanoToday, la telefonata è arrivata intorno alle 14. Il reparto artificieri della polizia di Stato è prontamente intervenuto e ha delimitato l'area.

Le forze dell'ordine hanno deciso di predisporre la bonifica. Per questo motivo, è stato interdetto anche l'accesso pedonale nell'area tra corso Plebisciti e via Dei Mille. Le operazioni sono ancora in corso per capire e stabilire di cosa si tratti. L'attenzione è molto alta considerata che oggi è la Giornata in cui si celebra la Liberazione. Proprio in queste ore a Milano, si sta svolgendo un corteo che ha coinvolto migliaia di persone e che terminerà in Piazza Duomo.

Leggi anche Perde il controllo della moto e si schianta a Milano: 44enne finisce in ospedale

Già per questo è stato predisposto un dispositivo di sicurezza proprio al fine di evitare scontri e tensioni considerata la presenza sia di gruppi Pro Pal che della Brigata ebraica.