Hackerano il registro elettronico della prof e cambiano i voti dei compagni: segnalati 2 studenti delle medie

La polizia di Stato ha segnalato alla Procura per i Minorenni di Brescia due studenti di una scuola media di Mantova per accesso abusivo al sistema informatico. I ragazzi sarebbero riusciti a violare l’account di una docente e a cambiare i voti dei compagni nel registro elettronico.

Foto di repertorio

Due studenti di una scuola media della città di Mantova sono stati segnalati alla Procura per i Minorenni di Brescia per accesso abusivo al sistema informatico. Stando a quanto ricostruito dagli specialisti della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica, i ragazzi avrebbero violato l'account di una professoressa riuscendo così a entrare nel registro elettronico scolastico e a cambiare i voti di numerosi studenti.

Le indagini sono scattate in seguito a una segnalazione arrivata alla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Mantova che riferiva di una anomalia rilevata nel registro elettronico di una scuola secondaria di primo grado della città. Gli specialisti si sono messi al lavoro con approfondite analisi tecniche e verifiche incrociate dei log di accesso e degli indirizzi IP, arrivando a confermare che l'account di una docente era stato violato.

Senza l'autorizzazione di alcun professore, qualcuno era riuscito a entrare nel registro elettronico e a cambiare le valutazioni di diversi studenti, alterando così i dati ufficiali del sistema scolastico. Le indagini hanno permesso di identificare in due ragazzi di quell'istituto i presunti autori degli accessi indebiti. Per questo motivo, la polizia di Stato mantovana li ha segnalati alla Procura per i Minorenni di Brescia per accesso abusivo al sistema informatico.