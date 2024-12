video suggerito

Ha un infarto durante il pranzo di Natale: uno degli ospiti è un carabiniere che gli salva la vita Un anziano mentre era a tavola a Natale con amici e parenti è stato colpito da un infarto: allo stesso pranzo c’era un carabinieri che gli ha salvato la vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia sfiorata durante un pranzo di Natale a Cremona. Un anziano mentre era a tavola con amici e parenti è stato colpito da un infarto. Fortunatamente allo stesso pranzo c'era un carabinieri che si è attivato subito con le manovre di primo soccorso e lo aha salvato.

Stando a quanto accaduto, l'uomo è stato colpito dal malore mentre erano in corso i festeggiamenti di Natale. L'appuntato in forze al servizio amministrativo del Comando provinciale di Cremona sarebbe stato tra i primi ad accorgersi che l'anziano si era accasciato sulla sedia perché colpito da un infarto. Non dava alcun segno di vita. Così il carabiniere si è subito attivato: dopo avere disteso l'anziano ha praticato le manovre di rianimazione cardio polmonare, riuscendo a riattivare le funzioni vitali dell'ottantenne. Intanto gli altri invitati hanno chiamato i soccorsi.

I sanitari una volta sul posto hanno stabilizzato l'anziano e trasportato in codice rosso in all'ospedale di Cremona, dove si trova ancora ricoverato. Fortunatamente però non è in pericolo di vita. Il carabiniere, che è sposato e ha due figli piccoli, ha raccontato ai colleghi che il Natale 2024 "è stato il più bello della mia vita" perché è riuscito a salvare una persona.