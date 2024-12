Si scontra con un’auto mentre torna a casa in scooter: gravissimo poliziotto di 33 anni

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Incidente in moto (Immagine di repertorio)

Un poliziotto di 33 anni si trova ricoverato in coma farmacologico all'ospedale San Gerardo di Monza dalla serata di ieri, giovedì 12 dicembre. Il giovane agente, impiegato alla Questura di Monza e della Brianza, nel reparto Digos, è rimasto coinvolto in un incidente in viale Elvezia a Monza mentre tornava a casa in scooter dopo un turno di lavoro. Con una dinamica ancora da accertare, il 33enne si è scontrato con un'auto ed è rimasto incastrato sotto il veicolo. La polizia locale è al lavoro per ricostruire quanto accaduto.

Stando a quanto emerso finora, l'incidente è avvenuto intorno alle 18:30 del 12 dicembre nei pressi della rotatoria tra via Montevecchia e via Valle del Curone a Monza. Un 60enne si stava immettendo con la sua Citroen C3 quando, con una dinamica ancora da chiarire, avrebbe urtato il poliziotto che viaggiava in sella al suo scooter. Il 33enne è stato sbalzato sull'asfalto ed è poi rimasto incastrato sotto l'auto.

I vigili del fuoco hanno dovuto sollevare il veicolo per estrarre il motociclista. I sanitari del 118 arrivati sul posto hanno prestato le prime cure al 33enne. Il giovane in un primo momento era cosciente, poi sarebbe andato in arresto cardiaco. I soccorritori gli hanno subito praticato le manovre salvavita e il suo cuore a ripreso a battere, dopodiché lo hanno trasportato con la massima urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza.

Le condizioni del 33enne sono ancora critiche. Nel frattempo, gli accertamenti sull'incidente sono stati affidati alla polizia locale, che ha già posto sotto sequestro i veicoli coinvolti.