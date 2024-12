video suggerito

Attraversa la strada nel Lecchese e viene travolto da un'auto: grave un 42enne A Olgiate Molgora (Lecco) nella serata di sabato 14 dicembre un 42enne è stato travolto da un'auto mentre attraversava la strada. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Monza dove è ricoverato nel reparto di Rianimazione.

A cura di Enrico Spaccini

(immagine di repertorio)

Un 42enne è stato investito da un'auto nella serata di ieri, sabato 14 dicembre, in via Vittorio Veneto a Olgiate Molgora (in provincia di Lecco). In un primo momento le sue condizioni erano apparse critiche. Dopo essere stato medicato sul posto per oltre un'ora e trasportato con la massima urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza, il quadro clinico si è fatto meno grave. L'uomo è ancora ricoverato in Rianimazione con prognosi riservata, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Soccorsa anche la ragazza di 28 anni che si trovava alla guida della vettura, in stato di shock per quanto accaduto.

L'incidente è avvenuto intorno alle 21:30 in via Vittorio Veneto, in un tratto dove non sono presenti attraversamenti pedonali. La 28enne ha spiegato di essersi trovata davanti il 42enne, in mezzo alla strada, all'improvviso e per questo non avrebbe fatto in tempo a frenare. Subito dopo l'impatto, che ha fato sbalzare l'uomo sull'asfalto a diversi metri di distanza e che ha sfondato il parabrezza della Toyota, la ragazza si è fermata e ha chiamato i soccorsi.

Pochi minuti dopo, sono arrivati in via Vittorio Venero i sanitari con un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso. Le condizioni del 42enne, di origini sudamericane e residente in paese con la famiglia, erano apparse subito molto gravi, anche se non avrebbe mai perso conoscenza riuscendo a rispondere alle domande degli operatori.

Per un'ora, i soccorritori hanno sottoposto il 42enne alle cure e, dopo averlo caricato a bordo dell'eliambulanza, lo hanno trasportato con la massima urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza. L'uomo è ancora ricoverato con prognosi riservata nel reparto di Rianimazione, ma non sarebbe in pericolo di vita.