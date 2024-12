video suggerito

Due auto si schiantano frontalmente a Olginate: feriti 4 giovani, uno è grave A Olginate (Lecco) due auto si sono schiantate nella notte tra il 14 e il 15 dicembre. A bordo c’erano quattro giovani tra i 21 e i 32 anni. Uno di loro è ricoverato a Varese in gravi condizioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Due auto si sono schiantate frontalmente nella notte tra sabato 14 e domenica 15 dicembre a Olginate (in provincia di Lecco). La dinamica dell'incidente è ancora da ricostruire, ma intanto quattro giovani sono stati trasportati in ospedale. Uno di loro si trova al momento ricoverato al Circolo di Varese in condizioni gravi. Gli accertamenti sono stati affidati ai carabinieri della Compagnia di Merate che hanno eseguito i primi rilievi del caso.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 2:30 del 15 dicembre lungo via Mario Redaelli a Olginate. I soccorritori dell'Agenzia regionale emergenza urgenza, arrivati sul posto con due automediche inviate dall’ospedale di Lecco, tre ambulanze della Lecco Soccorso, della Croce Bianca e della Croce Verde di Bosisio e l'elisoccorso decollato da Sondrio, hanno trovato due auto con le parti anteriori distrutte.

Stando a una prima ricostruzione, infatti, una Fiat Punto e una Chrysler si sarebbero scontrate frontalmente, per motivi che devono essere ancora accertati. A bordo delle due vetture c'erano quattro giovani, d'età compresa tra i 21 e i 32 anni. Per estrarre uno dei conducenti dall'auto, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Lecco hanno dovuto usare cesoie e divaricatori pneumatici. Dopodiché, hanno messo in sicurezza l'area e i due veicoli coinvolgi nell'incidente sono stati rimossi.

Dopo essere stati stabilizzati dai sanitari, tre dei quattro giovani sono stati trasportati all'ospedale Manzoni di Lecco. Il quarto, invece, è stato trasferito con l'eliambulanza al Circolo di Varese e le sue condizioni sono più gravi.