Ha un colpo di sonno in auto dopo aver finito il turno al lavoro: barista muore in un incidente Il barista Ivano Venegoni è morto dopo essere stato vittima di un colpo di sonno mentre stava tornando a casa in auto dopo il lavoro: è morto in un incidente in superstrada.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Aveva finito di lavorare in un locale di Milano nella notte di ieri venerdì 15 luglio. Si era messo alla guida per cercare di raggiungere la sua casa a Gignese, paesino tra Stresa e il Mottarone. Purtroppo Ivano Venegoni ha perso la vita in un incidente sull'A8 Milano-Varese, nel tratto compreso fra Busto Arsizio e il bivio con la Pedemontana.

La vittima è un barista di 54 anni

Il barista di 54 anni è stato colpito da un colpo di sonno mentre era al volante della sua Ford Fiesta. L'incidente è avvenuto verso le 5 di mattina: avrebbe perso il controllo della sua auto andando a sbattere contro il guard rail. L'auto si è improvvisamente ribaltata andando a finire in mezzo alla carreggiata. Altri automobilisti hanno lanciato l'allarme ma per il 54enne originario di Nerviano non c'è stato più nulla da fare: è morto poco dopo lo schianto. All'arrivo dei soccorsi del 118 i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Sulla dinamica sta ancora indagando la polizia: non sembrerebbero coinvolte altre macchine. Ivano Venegono stava tornando a casa da un turno di lavoro ed è stato vittima di un colpo di sonno.

Travolto e ucciso da un'auto un 16enne

Nella notte di oggi sabato 16 luglio invece un ragazzo di 16 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre stava uscendo da un locale con amici. Il ragazzo aveva trascorso la serata nel locale il Jamaica Pub nel comune di Fara Gera d’Adda. Il 16enne e il gruppo di amici si sono travato lungo la strada statale che collega Cassano d'Adda a Treviglio. L'auto lo ha travolto, è morto sul colpo. Altre due ragazze che erano con lui sono rimaste ferite.