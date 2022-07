Ha un colpo di sonno di ritorno da una notte di lavoro, muore a 29 anni in un incidente Il 29enne stava rientrando a casa dopo un turno di notte in una ditta: sembrerebbe che all’origine dell’incidente che gli è costato la vita, ci sarebbe un colpo di sonno.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Si chiama Marco Gianvito, l'uomo di 29 anni che ha perso la vita in un terribile incidente avvenuto nella giornata di mercoledì 20 luglio in provincia di Bergamo. La vittima si trovava sulla statale SS42 e precisamente all'altezza del centro commerciale Adamello, in Valle Canonica.

Il ragazzo – che avrebbe compiuto trent'anni a ottobre – stava rientrando a casa dal lavoro. Aveva infatti fatto il turno di notte nella ditta di Piancamuno dove lavorava da diverso tempo.

L'auto avrebbe invaso la corsia opposta

In base alle prime ricostruzioni, l'incidente è avvenuto dopo le nove. L'auto del ragazzo avrebbe invaso la corsia opposta e si sarebbe schiantata contro un Suv guidato da una donna che, nonostante i tentativi, non sarebbe riuscita a schivarlo. Dopo averlo estratto dalle lamiere, i medici e i paramedici del 118 hanno provato a rianimare Marco. Nonostante i tentativi non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

L'incidente causato da un colpo di sonno

La donna di 48 anni è stata invece trasferita in Poliambulanza a Brescia con un elicottero. Non sarebbe in pericolo di vita. Per consentire tutte le operazioni di soccorso è stata chiusa la statale 42 nel tratto tra Pian Camuno e Darfo Boario Terme. Sembrerebbe che a causare l'incidente sia stato un colpo di sonno. Un'ipotesi ancora da verificare.

I rilievi consentiranno di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Il 30enne abitava a Sovere, comune di appena cinquemila abitanti della Bergamasca, insieme ai genitori Concetta e Michele. Marco aveva inoltre un fratello gemello, Mauro, e uno di due anni più grande, Matteo.