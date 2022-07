Travolto e ucciso da un’auto mentre usce da un locale con gli amici: muore un 16enne Un ragazzo di 16 anni è morto nella tarda serata di ieri venerdì 15 luglio dopo essere uscito da un locale insieme ad alcuni amici: è stato travolto e ucciso da un’auto.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia nella notte nella Bergamasca. Un ragazzo di 16 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre stava uscendo da un locale con amici. Il drammatico incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri venerdì 16 luglio: inutili purtroppo i soccorsi.

L'incidente lungo la statale che collega Cassano d'Adda a Treviglio

Dalle prime informazioni, il ragazzo aveva trascorso la serata nel locale il Jamaica Pub nel comune di Fara Gera d’Adda. Il 16enne e il gruppo di amici si sono travato lungo la strada statale che collega Cassano d'Adda a Treviglio. Proprio in quel momento stava arrivando un'auto che ha travolto il giovane e altre due ragazze di 16 e di 17 anni, che però sono rimaste solo ferite in modo non grave. Per il 16enne invece le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate. Gli amici e altri passanti hanno lanciato l'allarme mentre l'automobilista si è subito fermato ed è sceso a prestare soccorso.

Inutili i soccorsi del 118

Dopo pochi minuti sul posto sono arrivati quattro mezzi del 118, tra qui anche un elicottero decollato da Brescia. Come riporta il Corriere della Sera, per il giovane purtroppo non c'è stato più nulla da fare. I sanitari non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Saranno le indagini delle forze dell'ordine a chiarire quanto accaduto ma sembrerebbe che il ragazzo sia morto sul colpo. Stanno indagando ora i carabinieri della compagnia di Piotello: si cercherà di capire ora eventuali responsabilità. Intanto è stata subito informata la famiglia. Sotto shock i suoi amici che erano con lui, fondamentali ora sarà la loro testimonianza.