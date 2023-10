Ha rubato il bancomat ed è fuggito in stazione: cosa ha fatto il 25enne dopo aver accoltellato la compagna Michael Patellaro, il 25enne che nella serata di ieri ha accoltellato più volte la compagna, ha pensato di fuggire cercando di raggiungere la stazione dopo aver preso i soldi e il bancomat della ragazza.

A cura di Giorgia Venturini

Ha pensato di fuggire e raggiungere magari la vicina Svizzera Michael Patellaro, il 25enne che nella serata di ieri ha accoltellato più volte la compagna lasciandola in fin di vita sul letto di casa. Una volta in stazione però il ragazzo ci ha ripensato ed è tornato indietro e ha chiamato i soccorsi.

Cosa ha fatto Michael Patellaro dopo il tentato omicidio

Tutto è successo in pochi minuti: Patellaro ha accoltellato la fidanzata al termine di una lite. Ha poi preso tutti i contanti che ha trovato in casa, così come il bancomat sia suo che della ragazza, ed è uscito di casa. Si è diretto verso la stazione di Como San Giovanni: da qui passano i treni che in pochi minuti raggiungono la Svizzera. Il 25enne non è mai salito sul treno ed è tornato a casa dove ha chiamato i soccorsi. I sanitari e gli agenti di polizia lo hanno trovato sul pianerottolo fuori dall'appartamento di via Bixio a Como, dove la coppia conviveva da poche settimane: era sotto choc e continuava a ripetere che aveva fatto un guaio.

L'indagato ha aggredito un agente in Questura

Patellaro è stato fermato dalla polizia e portato in Questura. Una volta qui la situazione è degenerata: il 25enne ha iniziato a insultare e minacciare i poliziotti aggredendo uno di loro. L'agente è finito in ospedale da cui è uscito con una prognosi di 5 giorni. Per il ragazzo ora si sono aperte le porte del carcere di Como: è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dovrà chiarire quanto accaduto e spiegare il movente del tentato omicidio. Tra le ipotesi quella della lite per gelosia iniziata da parte dell'indagato. Intanto la compagna di trova nel reparto di rianimazione dell'ospedale Sant'Anna di Como, lotta ancora tra la vita e la morte. La prognosi resta riservata.