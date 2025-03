video suggerito

Guidano sul sagrato e cercano di sfondare con l'auto il portone della chiesa: si cercano i responsabili Nella notte tra sabato e domenica un'automobile ha cercato di sfondare in retromarcia il portone in legno della chiesa di Borno, in provincia di Brescia. I carabinieri sono al lavoro per identificare i responsabili.

Immagine di repertorio

Nella notte tra sabato e domenica un gruppo di ragazzi ha tentato di sfondare con l'automobile il portone di una chiesa a Borno, comune in provincia di Brescia. I carabinieri stanno indagando per identificare i responsabili e fare luce sui motivi della loro azione. Al momento si esclude l'ipotesi del furto.

Tutto è successo nella notte tra sabato 22 e domenica 23 marzo, poco dopo l'1:30. Come documentato dai video delle telecamere di sorveglianza del sagrato che hanno filmato l'accaduto, un'auto (secondo quanto riportato dal giornale Brescia Oggi, una Jeep) è entrata nella piazza principale di Borno e, procedendo in retromarcia, ha cercato di sfondare il portone di legno della chiesa, con una tecnica "ad ariete" solitamente utilizzata per spaccare le vetrine dei negozi durante le rapine. Nonostante l'urto, i portali risalenti al Settecento non hanno ceduto.

L'allarme è scattato la mattina dopo, quando la domenica mattina il parroco è andato in chiesa per la messa, si è accorto dei danni e, dopo aver visto i video delle telecamere, ha denunciato l'accaduto. Sul caso stanno lavorando i carabinieri di Brescia, che cercheranno di identificare gli autori del danneggiamento acquisendo i video delle telecamere e utilizzando la targa del veicolo. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che a bordo della jeep ci fosse un gruppo di ragazzi. Ancora ignoto il loro movente, ma per il momento sarebbe esclusa l'ipotesi del furto.