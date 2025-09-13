milano
video suggerito
video suggerito

Guida un’ambulanza ma non ha la patente, 49enne denunciato: nel 2013 era stato fermato per lo stesso motivo

La polizia locale di Milano ha denunciato in stato di libertà un 49enne perché trovato alla guida di un’ambulanza della onlus Croce Santa Lucia senza patente.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Enrico Spaccini
0 CONDIVISIONI
Foto di repertorio
Foto di repertorio

Un 49enne è stato denunciato dalla polizia locale di Milano perché trovato al volante di un'ambulanza senza la patente di guida. Stando a quanto riportato da Ansa, l'uomo è stato fermato per un controllo questa mattina, sabato 13 settembre, e non è stato in grado di fornire il documenti richiesto dagli agenti. Il mezzo è stato posto sotto sequestro, mentre il 49enne è stato deferito in stato di libertà.

Il controllo è scattato nella mattinata del 13 settembre lungo via Santa Rita da Cascia nel quartiere Barona di Milano, nella periferia sud-ovest della città, all'altezza dell'incrocio con piazza Miani. Il 49enne, residente nel Milanese, è stato fermato dalla polizia locale mentre guidava un'ambulanza della Croce Santa Lucia, una onlus non convenzionata con il 118, con la quale svolgeva il servizio di trasporto dialisi in vari ospedali della città. L'uomo, però, non ha saputo fornire i documenti richiesti dagli agenti, poiché era sprovvisto della patente di guida.

Per questo motivo, i poliziotti hanno proceduto con l'immediato sequestro del mezzo e hanno denunciato, in stato di libertà, il 49enne al quale sarà contestato l'illecito amministrativo. Dai successivi controlli, è emerso che il 49enne era recidivo. Già nel 2013, quindi ormai 12 anni fa, era stato fermato per lo stesso motivo.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Chi sono Cacioppo e Giuliani, indagati per il crollo dell'insegna Generali
Ci sono 10 persone indagate per il crollo dell'insegna Generali a Milano
Si analizza la documentazione inviata da Generali: indagini in corso
Rimossa l'insegna Generali a Milano: era crollata lo scorso 30 giugno
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views