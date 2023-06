Guida da 30 anni senza aver mai preso la patente, 50enne multata per 5mila euro Una 50enne è stata multata per 5mila euro. La donna è stata fermata per un controllo dalla polizia locale a Rovato (Brescia) ed è risultata sprovvista di patente di guida. Come lei stessa ha dichiarato, ha guidato per 30 anni senza mai sostenere l’esame.

A cura di Enrico Spaccini

Una donna di 50 anni di Adro, in provincia di Brescia, è stata fermata per un normale controllo stradale dalla polizia locale. Alla richiesta da parte degli agenti di mostrare la patente di guida, la conducente non ha potuto fornirla. Come lei stessa ha affermato, non ha mai conseguito l'esame di guida. Ma questo non le avrebbe impedito di mettersi al volante della propria auto da 30 anni fino a oggi. La donna ha ricevuto una sanzione amministrativa di 5mila euro e il veicolo è stato sottoposto a fermo.

Il controllo per le strade di Rovato

La 50enne stava percorrendo le strade di Rovato, più precisamente in via XXV Aprile, quando ha incrociato la pattuglia della locale. Un normale controllo che, come al solito, procede con la verifica della regolarità dei documenti. La donna, però, non ha potuto mostrare la patente: non perché l'avesse dimenticata o le fosse stata ritirata, ma perché non l'ha mai avuta.

Gli agenti guidati dal comandante Silvia Contrini hanno ascoltato il racconto della donna che ha spiegato loro come in 30 anni nessuno le aveva mai chiesto di mostrare la patente perché nessuno l'aveva mai fermata. Increduli, i poliziotti hanno effettuato alcune verifiche accertando l'attendibilità di quelle parole.

Leggi anche Antonio Di Fazio indagato anche per bancarotta, truffa e frode nelle forniture anti Covid

La sanzione amministrativa da 5mile euro

Nonostante guidi da più di tre decenni senza aver mai sostenuto nemmeno l'esame di teoria per il conseguimento della patente, la donna è stata solo multata perché quella di oggi, mercoledì 28 giugno, è stata la prima volta che è stata fermata.

La sanzione amministrativa, però, è comunque salatissima: 5mila euro. In più, il veicolo è stato anche sottoposto a fermo.