Guasto treni a Milano, rimborso totale per chi ha rinunciato al viaggio: come averlo

Trenitalia ha disposto un rimborso integrale per i passeggeri che oggi, sabato 11 gennaio, hanno dovuto rinunciare al loro viaggio dopo il guasto tecnico sulla linea elettrica di Milano che ha causato ritardi e cancellazioni a cascata in alcune delle principali città italiane. I viaggiatori che hanno deciso di non riprogrammare il loro viaggio e fissare una nuova data di partenza potranno ottenere il rimborso del biglietto chiamando il numero dell'assistenza clienti (06 3000) oppure, si il biglietto è stato acquistato tramite internet, seguendo le indicazioni che dovrebbero essere mandate all'indirizzo email o al numero di telefono indicato in fase di acquisto.

Seguendo i suggerimenti dell'assistente virtuale al numero di telefono indicato, si potrà parlare con un operatore per ottenere il rimborso, che dovrà essere chiesto entro 12 mesi dalla data presente sul biglietto e verrà trasferito sulla carta con cui è stata pagata la prenotazione. Trattandosi di un guasto, e quindi di una causa imputabile a Trenitalia, il risarcimento è garantito anche per quei titoli di viaggio che non includevano l'assicurazione per il rimborso. Chi invece ha pagato il biglietto in contanti potrà rivolgersi alle biglietterie fisiche oppure richiedere l'assistenza di un operatore al numero del call center.

Nel frattempo le percorrenze dei treni si stanno regolarizzando, mentre i tecnici sono al lavoro per riparare il guasto che ha causato il caos di questa mattina. Il danno, probabilmente causato da due treni partiti da Milano attorno alle 7:00 di sabato 11 gennaio, sarebbe da ricondurre alla linea aerea di contatto aerea, cioè il sistema di cavi che corrono sopra alle rotaie e che portano ai treni l'energia necessaria per il loro spostamento. Non sembra, per il momento, che si tratti di un'azione dolosa.