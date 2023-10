Grave incidente sul ponte Ghisolfa a Milano, 4 auto coinvolte: 2 sono della polizia, agenti ricoverati A Milano, sul ponte della Ghisolfa, si sono ribaltate cinque automobili. Tra queste ce ne sono due della polizia.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, sabato 21 ottobre, a Milano – precisamente sul ponte della Ghisolfa – si sono ribaltate quattro automobili, tra cui due della polizia locale che avevano appena terminato un servizio di ausilio all'Amsa per la pulizia della strada. Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, sembrerebbe che un veicolo abbia perso il controllo e abbia tamponato violentemente un'auto della polizia locale. Questo mezzo ha così tamponato il veicolo che la precedeva, che si è ribaltato e ha tamponato l'auto di un'altra pattuglia della locale.

L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 a bordo di tre ambulanze e due automediche. Nessuno è in pericolo di vita. Solo un agente ha perso conoscenza, ma si è ripreso subito dopo l'intervento degli operatori sanitari. Tre agenti sono stati portati in codice giallo all'ospedale di Rozzano, un'altra persona è stata invece ricoverata in codice giallo all'ospedale San Carlo. Sul posto anche le forze dell'ordine per la viabilità e i rilievi del caso.