Grandine e forti temporali a Lentate sul Seveso: il vento scoperchia i tetti di alcune case Torna il maltempo in Brianza e provoca danni. A Lentate sul Seveso nella notte una forte grandinata ha scoperchiato i tetti delle case e spazzato gli alberi dei parchi pubblici: tante le chiamate ai vigili del fuoco intervenuti con più mezzi in più punti del paese brianzolo. Ora si sta lavorando per togliere rami e alberi dalle strade.

A cura di Giorgia Venturini

Notte di paura a Lentate sul Seveso, paese in provincia di Monza e Brianza. Qui un violento temporale ha distrutto alberi e tetti delle case: molti cittadini così sono stati costretti a chiamare i vigili del fuoco per i danni causati anche dalla forte grandine. L'acquazzone si è verificato attorno alle 5.30 di mattina ed è durato per qualche minuto. Tra i danni maggiori ci sono i tetti scoperchiati di alcune case e alberi, soprattutto quelli nei parchi pubblici, completamente spezzati. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco di Desio, Seregno e Lazzate: molte strade sono state chiuse per permettere agli operatori di sgombrarle il prima possibile da rami e alberi finiti sulla carreggiata. Non risultano feriti al momento.

Grandine a Lentate sul Seveso. Foto da Facebook

Alberto di un parco pubblico sradicato al vento a Lentate sul Seveso. Foto da Facebook

Nuova frana a Blevio, chiusa la strada provinciale

Non solo Lentate: i temporali della notte hanno provocato frane, smottamenti e torrenti esondati nel Comasco, uno dei territori più colpiti dal maltempo già negli ultimi mesi. Sotto ai riflettori c'è ancora Blevio, piccolo comune sulle sponde del Lario che tra fine luglio e inizio agosto, era stato colpito da un'alluvione. Qui anche nelle ultime ore il torrente Pertus è esondato e il fango ha invaso le strade. Anche in questo paese fortunatamente non risultano cittadini feriti e nessuno è stato costretto a lasciare la propria abitazione. Ora, con il ritorno del sole però è tempo di riparare, ancora una volta, i danni subiti dal maltempo. Intanto resta ancora chiusa la strada provinciale Lariana, da piazza Amendola in direzione Bellagio, a causa dei tanti detriti presenti sulla carreggiata.