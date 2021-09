Allerta meteo gialla a Milano per forti temporali: possibili rischi per i fiumi Seveso e Lambro Allerta meteo gialla a Milano per forti temporali: è questa la misura che scatterà alle 9 di questa mattina, giovedì 16 settembre. Il Comune attiverà il monitoraggio sui fiumi Seveso e Lambro e le squadre della protezione civile per eventuali interventi. Già dalle prime ore di oggi si sono registrate le prime piogge.

A cura di Redazione Meteo

(Immagine di repertorio)

Forti temporali a Milano dove per la giornata di oggi, giovedì 16 settembre, è stata diramata dalla protezione civile regionale un'allerta meteo gialla. Il rischio è infatti che, con il passare delle ore, si intensifichino le correnti umide sempre più instabili. Per questo motivo, da Palazzo Marino hanno fatto sapere – tramite una nota stampa – che aumenteranno i controlli sui fiumi Seveso e Lambro dove potrebbero registrarsi rischi idrogeologici.

Allerta meteo gialla su gran parte della Lombardia

Il Comune di Milano ha infatti attivato le squadre di protezione civile, gli agenti della polizia locale per i monitoraggio e per eventuali interventi. L'allerta meteo scatterà alle ore 9, ma già alle prime luci dell'alba sul capoluogo meneghino si sono avute le prime precipitazioni. La stessa misura è stata diramata anche per altre zone della Lombardia come: le Orobie Bergamasche, la Valcamonica, i Laghi e le Prealpi Orientali, la Pianura Centrale, l'Alta Pianura Orientale, la Bassa Pianura Occidentale, la Bassa Pianura Centro Occidentale, la Bassa Pianura Centro Orientale, la Bassa Pianura Orientale e l'Appennino Pavese.

Previsioni meteo Milano e Lombardia venerdì 17 settembre

Il maltempo interesserà la Regione anche per la giornata di domani, venerdì 17 settembre, dove si registreranno deboli piogge sul mantovano e poi rovesci isolati su Prealpi e Appennino che si sposteranno in pianura. Nel capoluogo meneghino invece si avrà cielo poco nuvoloso. Le temperature minime saranno stazionarie o in lieve calo mentre le massime in aumento: le prime si attesteranno attorno ai 17 gradi centigradi e le seconde attorno ai 26 gradi centigradi.