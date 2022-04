Grandine e forte vento a Carate Brianza: volano parte dei tetti in centro paese Ieri primo aprile tutta la Lombardia è stata colpita da una forte grandinata. Tanti i disagi soprattutto nella provincia di Monza e Brianza e nel Cremonese.

A cura di Giorgia Venturini

Foto da Facebook

Grandine e forte vento sono stati i protagonisti del tardo pomeriggio di ieri primo aprile in tutta la Lombardia. Tra i territori più colpiti dal maltempo che c'è anche la provincia di Monza e Brianza. Qui i vigili del fuoco sono stati impegnati in numerose chiamate per alberi pericolanti e altri disagi derivati dal forte acquazzone. A Carate Brianza, già colpita in passato da trombe d'aria, il vento ha danneggiato il tetto del palazzetto dello sport. Così come altre case hanno avuto a che fare con tetti scoperchiati altri disagi vari. Ieri una grandine inaspettata è caduta anche nel Cremonese. Diversi i video postati online dai residenti colti di sorpresa dalla pioggia ghiacciata che ha investito le loro auto. I chicchi, grossi come acini d'uva, si sono depositati man mano sul manto stradale provocando non pochi disagi agli automobilisti e ai pedoni. Al momento non si registrano fortunatamente danni a cose o persone.

Il meteo di oggi 2 aprile

Cielo nuvoloso e possibili precipitazioni potrebbe interessare anche la giornata di oggi 2 aprile. Dal primo pomeriggio sono attesi rannuvolamenti intensi: il cielo dovrebbe coprirsi e restare molto nuvoloso fino a sera, quando le nuvole potrebbero diradarsi. Per quanto riguarda le temperature, le massime non supereranno i 12-13 gradi, mentre le minime si attesteranno attorno ai 6 gradi. Anche domani, domenica 3 aprile, il cielo a Milano sarà generalmente nuvoloso. A differenza di oggi potrebbe piovere: le probabilità sono scarse, ma potrebbe cadere qualche goccia al mattino e anche in serata. Per il resto, le temperature si manterranno sostanzialmente le stesse di oggi, con massime attorno ai 13 gradi e minime attorno ai sei gradi centigradi.