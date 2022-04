Temporali forti in tutta la Lombardia: grandinata anche a Milano Temporale e grandine anche nella città di Milano: da oggi, infatti, si registrano grandinate in diverse zone della Lombardia.

A cura di Ilaria Quattrone

In diverse zone della Lombardia, nelle ultime ore di venerdì 1 aprile, si stanno registrando forti temporali e grandinate. Oltre la provincia di Cremona e quella di Varese, anche il territorio di Milano è interessato da fenomeni atmosferici simili. Fortunatamente, almeno per il momento, non sembrerebbero esserci né danni a persone, auto o edifici né particolari disagi.

grandine in provincia di Monza

Chicchi grossi come uva in diverse zone della Lombardia

Da martedì una perturbazione sta infatti interessando la regione. Questa ondata di pioggia – con conseguente calo delle temperature – dovrebbe durare fino a metà della prossima settimana. Intanto, in alcune zone di Milano, oltre alla pioggia, è stata registrata una grandinata. Fenomeni che però si sono esauriti dopo pochi minuti. La grandine è scesa in maniera più violenta in altre zone lombarde: in provincia di Monza Brianza, per esempio, è stata molto più forte mentre nel Cremonese si sono visti chicchi grandi come uva. Qui si sono registrati disagi sia per le auto che per la popolazione. Per il momento però non è stata diramata alcuna allerta meteo.

Cielo sereno e stabile da metà della prossima settimana

La pioggia dovrebbe durare anche domani: secondo le previsioni meteo ci si aspetta ancora pioggia e temperature in calo a Milano. Si abbasseranno drasticamente le minime che passeranno da 9 a 4 gradi, ma anche le massime che andranno da 14 a 12 gradi. Un cambiamento drastico considerato le temperature registrate solo la scorsa settimana. Da martedì però, come previsto anche nel bollettino diramato da Arpa Lombardia, dovrebbe tornare tempo sereno e stabile.