Grandinata colpisce il Cremonese: chicchi grandi come uva piovono addosso alle auto e ai pedoni Violenta grandinata nel Cremonese: chicchi di ghiaccio grossi come uva sono caduti nella sorpresa generale della cittadinanza.

Un'improvvisa quanto inaspettata grandinata si è abbattuta nel pomeriggio di oggi nel Cremonese. Diversi i video postati online dai residenti colti di sorpresa dalla pioggia ghiacciata che ha investito le loro auto. I chicchi, grossi come acini d'uva, si sono depositati man mano sul manto stradale provocando non pochi disagi agli automobilisti e ai pedoni. Al momento non si registrano fortunatamente danni a cose o persone.

Grandinata in piena estate a Milano nel 2021

Un'altra grandinata inaspettata aveva colpito lo scorso 31 dicembre la città di Milano. Un temporale estivo si era ben presto tramutato in una pioggia di grandine che aveva preso in controtempo i cittadini già rientrati dalle vacanze che non si aspettavano di rimanere sommersi dall'ingente quantità di acqua precipitata dal cielo. Fortunatamente, anche in quell'occasione, non si registrarono grandi danni se non alcuni allagamenti con pozzanghere più o meno estese. La situazione era poi gradualmente rientrata nelle ore successive quando i cieli erano tornati sereni e le nuvole si erano allontanate. Nei giorni successivi, infatti, a Milano si era tornati a vivere gli ultimi scampoli di estate con picchi di temperature che sfioravano i trenta gradi centigradi e giornate di sole e umidità sostanzialmente nella norma del periodo pre autunnale. Proprio alla vigilia del cambio di stagione, un'altra tempesta tramutatasi in grandinata si era scagliata sul capoluogo di regione lombardo. Allora gli esperti avevano ribadito come il fenomeno fosse da contestualizzare all'interno della tematica dei cambiamenti climatici.