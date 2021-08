Temporale di fine estate a Milano: grandine in zona piazzale Lotto Improvviso temporale nella serata di oggi, martedì 31 agosto, a Milano. Oltre alla pioggia, in alcune zone della città come piazzale Lotto è caduta anche della grandine. La perturbazione è destinata ad attenuarsi già in serata: per i prossimi giorni è previsto bel tempo, con sole e cielo sereno o al massimo poco nuvoloso.

A cura di Redazione Meteo

Temporale di fine estate a Milano. Nella tarda serata di oggi, martedì 31 agosto, quasi a voler "salutare" il mese estivo per eccellenza, sul capoluogo lombardo si è abbattuto un intenso temporale. Oltre alla pioggia, in alcune zone della città come piazzale Lotto è caduta anche della grandine. Al momento si segnala qualche allagamento su alcune strade, con pozzanghere più o meno estese: i disagi per ora restano contenuti, ma bisognerà capire quanto a lungo durerà la perturbazione.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni: sole e cielo sereno

Si è trattato del più classico dei temporali estivi: le previsioni non indicavano il rischio pioggia per la giornata odierna. Sempre secondo le previsioni meteo la perturbazione non dovrebbe durare a lungo: già attorno alle 20 la pioggia dovrebbe cessare o perdere d'intensità e sono attese schiarite. Anche nei prossimi giorni si prevedono giornate di bel tempo, all'insegna del sole. Cielo sereno in particolare mercoledì 1 e giovedì 2 settembre, mentre per il prossimo fine settimana si prevede un aumento delle nuvole, con cielo coperto soprattutto nella mattinata di sabato 4 settembre. Domenica 5 settembre nuvolosità in diminuzione e ampie schiarite, con temperature massime che dovrebbero risalire attorno ai 28 gradi, dopo un lieve calo nei giorni precedenti. Stando alle previsioni, in ogni caso, non sono al momento attese ulteriori precipitazioni: ma la giornata odierna mostra come non sempre le previsioni siano del tutto attendibili.