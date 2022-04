Allerta gialla per forte vento a Milano: raffiche fino a 80 chilometri orari Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile resterà attivo per tutta la giornata per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

A cura di Giorgia Venturini

In arrivo forti raffiche di vento. La protezione civile ha lanciato un allerta gialla per domani sabato 9 aprile, dalle 6 del mattino. Non sono in attesa però precipitazioni e domani il cielo sarà soleggiato: sarà una giornata con il sole, con qualche nube e basso rischio di pioggia. Il vento si attenuerà solo in serata, si tratta del föhn: potranno esserci raffiche fino a 80 chilometri orari. Sole anche domenica ma con temperature più basse, minime intorno ai 6 gradi e massime sui 17. Per domenica invece il vento sarà diminuito.

I consigli del Comune

Domani sabato 9 aprile al mattino il vento si sentirà soprattutto sulle Alpi e Prealpi. In pianura invece è atteso comunque nella prima parte della giornata: qui le raffiche potranno raggiungere anche i 70 o 80 chilometri orari. In serata invece il clima si attenuerà. Il Comune raccomanda di fare attenzione: si consiglia di evitare di passeggera sotto gli alberi, sia nei parchi che per strada. Così come evitare le impalcature di cantieri e le tende. E ancora: è consigliato mettere in sicurezza oggetti come i vasi sui balconi. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile resterà attivo per tutta la giornata per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

I danni causati dal vento nelle settimane scorse

Il mese scorso il forte vento aveva creato non pochi danni. A Soncino, comune in provincia di Cremona, un uomo di 70 anni era rimasto ferito dopo che era rimasto schiacciato da un'impalcatura caduta proprio per il vento. Non solo anche un aereo aveva avuto difficoltà ad atterrare all'aeroporto di Linate. Il forte vento aveva danneggiato anche il Castello Sforzesco di Milano: in particolare modo sono state colpite la Torre Santo Spirito, la Cortina di Santo Spirito e la torre di Filarete. Il Comune è già all'opera con i lavori di ristrutturazione, i cui costi si aggirano attorno ai 275mila euro.