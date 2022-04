Forte vento a Milano e a Varese, raffiche fino a 80 chilometri orari: intervengono i vigili del fuoco Vento forte a Milano che ha fatto volare tendoni e vasi. A Varese, invece, sono caduti alcuni alberi ed esplosi degli incendi. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco.

Forti raffiche di Vento a Milano, ma anche a Varese: sono diversi gli interventi dei vigili del fuoco che sono sul campo dalla mattinata di oggi, sabato 9 novembre. La Protezione civile di Regione Lombardia ha diramato l'allerta gialla per diverse zone: Altachiavenna, Nodo Idraulico di Milano, Bassa Pianura occidentale e Appennino Pavese.

Nessun danno a Milano

Nel capoluogo meneghino, almeno per il momento, non si registrano danni. A Varese invece sono stati diversi gli alberi caduti e gli incendi esplosi. Si registrano raffiche di vento fino a ottanta chilometri orari. Il Foehn però dovrebbe portare a far sì che le temperature si alzino ulteriormente tanto che da lunedì si avrà sole e inizierà a esserci caldo.

Quanto durerà l'allerta meteo

L'allerta durerà fino alla mezzanotte di oggi: da Palazzo Marino invitano a non passeggiare sotto gli alberi e di stare lontano dalle impalcature. I centri operativi delle varie protezioni civili monitoreranno ciò che accadrà durante la giornata di oggi e coordineranno eventuali interventi. La speranza è che non si registrino i danni di alcuni mesi fa quando sia il Castello Sforzesco e la Stazione Centrale hanno avuto necessità di attività di messa in sicurezza molto importanti.

Alberi caduti e incendi invece a Varese

Diversa invece la situazione della città di Varese dove invece la caduta di alberi e gli incendi della vegetazione hanno fatto registrare alcuni venti. A Casalzuigno, per esempio, alcune squadre sono state impegnate a spegnere un rogo che ha distrutto un tetto. Il vento dovrebbe comunque placarsi in giornata per poi terminare domani.