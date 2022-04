Crolla parte di un edificio per il maltempo a Induno Olona: distrutta un’auto Il maltempo ha colpito la Lombardia ieri primo aprile con una forte gradinata e vento. Le province più colpite sono quelle di Varese, di Monza e Brianza e Cremona.

A cura di Giorgia Venturini

Altri danni per il maltempo di ieri primo aprile. A Induno Olona, in provincia di Varese, un edificio già abbandonato e fatiscente è crollato distruggendo così un'auto parcheggiata: tutto è avvenuto verso le 21 in via Faina. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Varese con un'autopompa e un fuoristrada: subito si sono assicurati che non ci fossero feriti e poi sono intervenuti rimuovendo della parti pericolanti e messo in sicurezza l'intera area.

Coinvolta un'auto parcheggiata

Dalle prime informazioni riportate da Varese News, il crollo ha coinvolto un'auto parcheggiata andando a invadere anche una proprietà privata. Ancora non è chiaro a chi appartenga l'edificio. Fortunatamente però nessuno è rimasto ferito nel crollo: dopo alcuni minuti di lavoro è stata dichiarata inagibile una parte della zona e interrotto l'intero passaggio sul tratto di strada coinvolto.

Maltempo in altre province

Maltempo non ha fatto danni solo nel Varesotto. Ieri nel tardo pomeriggio una forte grandinata ha colpito anche la provincia di Monza e Brianza. Qui i vigili del fuoco sono stati impegnati in numerose chiamate per alberi pericolanti e altri disagi derivati dal forte acquazzone: a Carate Brianza il vento ha danneggiato il tetto del palazzetto dello sport. Così come altre case hanno avuto a che fare con tetti scoperchiati altri disagi vari. Stesso copione per alcune zone nel Cremonese. Diversi i video postati online dai residenti colti di sorpresa dalla pioggia ghiacciata che ha investito le loro auto. I chicchi, grossi come acini d'uva, si sono depositati man mano sul manto stradale provocando non pochi disagi agli automobilisti e ai pedoni. Al momento non si registrano fortunatamente danni a cose o persone.