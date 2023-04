Grandina sul lago di Garda: “Talmente tanto ghiaccio sull’asfalto che sembra neve” Una violenta grandinata si è abbattuta sul Basso Garda, colpendo in particolare la città di Desenzano. I chicchi sull’asfalto sono talmente tanti che sembra neve.

Una violenta grandinata si è abbattuta nel pomeriggio di oggi, martedì 25 aprile, nella zona del Basso Garda, fra Veneto e Lombardia. Particolarmente colpita la città di Desenzano, dove le auto sono state costrette a fermarsi perché era impossibile procedere. Le immagini mostrano paesaggi come se avesse nevicato.

La grandine nel Basso Garda

Una perturbazione ha attraversato la zona a sud del lago di Garda, provocando una violenta grandinata che ha causato non pochi danni alle città di Desenzano, Rivoltella, Peschiera e Sirminione.

I chicchi bianchi di grandine erano talmente tanti e grandi che, posandosi sull'asfalto, hanno ricoperto la strada. Le immagini mostrano quindi un paesaggio simile a quello di una abbondante nevicata.

Al momento non sono stati segnalati danni o incidenti che abbiano coinvolto persone. Tuttavia le auto per strada e sulla tangenziale sono state costrette ad accostare e aspettare che la precipitazione diminuisse, onde evitare conseguenze ben più gravi.

La siccità colpisce il lago di Garda

Un evento atmosferico di questa portata conferma come ci si trovi di fronte a una grave crisi climatica. Il lago di Garda, infatti, in questi giorni ha raggiunto un livello così basso di acqua come non accadeva da 70 anni. Il lago si trova a soli 45,8 centimetri sopra lo zero idrometrico: record negativo era stato di 109 centimetri.

Il livello dell'acqua si era abbassato talmente tanto che l'isola di San Biagio (anche detta "dei conigli") era diventata una penisola, facilmente raggiungibile a piedi sfiorando l'acqua.